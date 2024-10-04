https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976372678.html

Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области

Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области - РИА Новости, 04.10.2024

Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области

Российская группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек, сообщили в пятницу РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:10

2024-10-04T14:10

2024-10-04T14:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

украина

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка, Ольговка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Уточняется, что подразделения ВС РФ продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, украина