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Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 04.10.2024 (обновлено: 14:17 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976372678.html
Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области
Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области - РИА Новости, 04.10.2024
Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области
Российская группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек, сообщили в пятницу РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:10
2024-10-04T14:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
украина
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка, Ольговка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Уточняется, что подразделения ВС РФ продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, Украина
Бойцы "Севера" отразили две контратаки ВСУ в приграничье Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли 30 человек при неудачных контратаках в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила две контратаки ВСУ в приграничных районах Курской области, потери противника составили до 30 человек, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«
"Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка, Ольговка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Уточняется, что подразделения ВС РФ продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути, Покровского и Плехово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьУкраина
 
 
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