https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976357053.html

В Минобороны сообщили подробности об освобождении Угледара

В Минобороны сообщили подробности об освобождении Угледара - РИА Новости, 04.10.2024

В Минобороны сообщили подробности об освобождении Угледара

Украинские подразделения потеряли до 890 военнослужащих, два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", Угледар освобожден, сообщило Минобороны... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:12

2024-10-04T13:12

2024-10-04T13:21

специальная военная операция на украине

угледар

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 890 военнослужащих, два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", Угледар освобожден, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 890 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, а также восемь полевых складов с боеприпасами, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240926/vostok-1974808972.html

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россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность