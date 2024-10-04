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В Минобороны сообщили подробности об освобождении Угледара
В Минобороны сообщили подробности об освобождении Угледара - РИА Новости, 04.10.2024
В Минобороны сообщили подробности об освобождении Угледара
Украинские подразделения потеряли до 890 военнослужащих, два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", Угледар освобожден, сообщило Минобороны... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:12
2024-10-04T13:12
2024-10-04T13:21
специальная военная операция на украине
угледар
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 890 военнослужащих, два танка в зоне ответственности группировки войск "Восток", Угледар освобожден, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. Противник потерял до 890 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, а также восемь полевых складов с боеприпасами, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240926/vostok-1974808972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Минобороны сообщили подробности об освобождении Угледара
Минобороны: силы "Востока" освободили Угледар и заняли более выгодные рубежи