https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976351644.html

Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю

Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю - РИА Новости, 04.10.2024

Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю

Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю освободила Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:59

2024-10-04T12:59

2024-10-04T13:09

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

макеевка

луганская народная республика

нато

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю освободила Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населенные пункты Макеевка Луганской Народной Республики и Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 сентября по 4 октября.Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ."Потери противника составили свыше 2880 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров, поставленных ВСУ странами НАТО", - добавили в МО РФ.Помимо этого, за неделю были уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20240928/sistema--1975287389.html

https://ria.ru/20241003/armiya-1976213584.html

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макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, макеевка, луганская народная республика, нато