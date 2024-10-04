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Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю - РИА Новости, 04.10.2024
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12:59 04.10.2024 (обновлено: 13:09 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976351644.html
Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю
Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю - РИА Новости, 04.10.2024
Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю
Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю освободила Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:59
2024-10-04T13:09
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
макеевка
луганская народная республика
нато
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю освободила Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населенные пункты Макеевка Луганской Народной Республики и Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 сентября по 4 октября.Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ."Потери противника составили свыше 2880 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров, поставленных ВСУ странами НАТО", - добавили в МО РФ.Помимо этого, за неделю были уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20240928/sistema--1975287389.html
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россия, вооруженные силы украины, макеевка, луганская народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Макеевка, Луганская Народная Республика, НАТО
Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю

Минобороны: за неделю группировка "Север" освободила Макеевку и Вишневое

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю освободила Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населенные пункты Макеевка Луганской Народной Республики и Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 сентября по 4 октября.
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Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ.
"Потери противника составили свыше 2880 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров, поставленных ВСУ странами НАТО", - добавили в МО РФ.
Помимо этого, за неделю были уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаНАТО
 
 
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