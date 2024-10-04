Группировка "Запад" освободила два населенных пункта за неделю
Минобороны: за неделю группировка "Север" освободила Макеевку и Вишневое
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за прошедшую неделю освободила Макеевку в ЛНР и Вишневое в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в течение недели улучшили тактическое положение по переднему краю и освободили населенные пункты Макеевка Луганской Народной Республики и Вишневое Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 28 сентября по 4 октября.
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Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой и штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, а также отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ.
"Потери противника составили свыше 2880 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, из них три бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, а также 37 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 миллиметров, поставленных ВСУ странами НАТО", - добавили в МО РФ.
Помимо этого, за неделю были уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 29 полевых складов с боеприпасами.
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