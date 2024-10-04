Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных
Минобороны: группировка "Север" уничтожала ВСУ на трех направлениях
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 3050 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.
На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, отмечает МО РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3050 военнослужащих, четыре танка, 43 боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты Bradley производства США и 77 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
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3 октября, 16:50