Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 04.10.2024 (обновлено: 13:02 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976350649.html
Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных
Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных - РИА Новости, 04.10.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных
ВСУ за неделю потеряли свыше 3050 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:55
2024-10-04T13:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 3050 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, отмечает МО РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3050 военнослужащих, четыре танка, 43 боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты Bradley производства США и 77 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20241004/minometchiki-1976288924.html
https://ria.ru/20241003/armiya-1976213584.html
россия
курская область
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b8d9aca54741ae3516d99fca74ac92a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Волчанск
Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных

Минобороны: группировка "Север" уничтожала ВСУ на трех направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 3050 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.
Российский военнослужащий подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Запорожской области уничтожили пытавшуюся закрепиться группу боевиков ВСУ
Вчера, 05:14
На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, отмечает МО РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3050 военнослужащих, четыре танка, 43 боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты Bradley производства США и 77 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Из-за США". На Западе сделали заявление о российской армии
3 октября, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВолчанск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала