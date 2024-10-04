https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976350649.html

Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных

Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных - РИА Новости, 04.10.2024

Группировка "Север" за неделю уничтожала 3050 украинских военных

ВСУ за неделю потеряли свыше 3050 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:55

2024-10-04T12:55

2024-10-04T13:02

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

волчанск

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 3050 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, БПЛА и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники пяти механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны пресечены попытки проведения контратак и ввода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны, отмечает МО РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 3050 военнослужащих, четыре танка, 43 боевые бронированные машины, из них две боевые машины пехоты Bradley производства США и 77 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, а также семь станций радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20241004/minometchiki-1976288924.html

https://ria.ru/20241003/armiya-1976213584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, волчанск