https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976338614.html
ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 04.10.2024
ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:07
2024-10-04T12:07
2024-10-04T12:23
безопасность
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Четвертого октября с 9.50 до 11.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976309673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, россия
Безопасность, Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине
ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью