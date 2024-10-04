https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976338614.html

ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 04.10.2024

ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:07

2024-10-04T12:07

2024-10-04T12:23

безопасность

белгородская область

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Четвертого октября с 9.50 до 11.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241004/bespilotnik-1976309673.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, россия