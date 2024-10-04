https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976293636.html

ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области, сообщил военный

ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области, сообщил военный - РИА Новости, 04.10.2024

ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области, сообщил военный

ВСУ размещают технику и вооружение в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:44

2024-10-04T07:44

2024-10-04T07:44

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

курская область

россия

вооруженные силы украины

суджа

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КУРСКАЯ ОБЛ., 4 окт - РИА Новости. ВСУ размещают технику и вооружение в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" с позывным "Москва". "Куда можно, туда они ее (технику и вооружение – ред.) суют. И в лесополках (лесополосах – ред.) и во дворах жилых домов", - рассказал боец с позывным "Москва". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241004/mi-28-1976288743.html

https://ria.ru/20241004/peregruppirovka-1976291237.html

курская область

россия

суджа

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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, суджа