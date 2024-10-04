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ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области, сообщил военный - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976293636.html
ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области, сообщил военный
ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области, сообщил военный - РИА Новости, 04.10.2024
ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области, сообщил военный
ВСУ размещают технику и вооружение в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:44
2024-10-04T07:44
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
курская область
россия
вооруженные силы украины
суджа
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КУРСКАЯ ОБЛ., 4 окт - РИА Новости. ВСУ размещают технику и вооружение в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" с позывным "Москва". "Куда можно, туда они ее (технику и вооружение – ред.) суют. И в лесополках (лесополосах – ред.) и во дворах жилых домов", - рассказал боец с позывным "Москва". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241004/mi-28-1976288743.html
https://ria.ru/20241004/peregruppirovka-1976291237.html
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владимир путин, валерий герасимов, курская область, россия, вооруженные силы украины, суджа
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Суджа
ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области, сообщил военный

Боец "Ахмата": ВСУ размещают технику и оружие в жилых массивах в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника в Сумской области
Украинская военная техника в Сумской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника в Сумской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 4 окт - РИА Новости. ВСУ размещают технику и вооружение в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей в Курской области, рассказал РИА Новости боец группы командира "Аида" с позывным "Москва".
"Куда можно, туда они ее (технику и вооружение – ред.) суют. И в лесополках (лесополосах – ред.) и во дворах жилых домов", - рассказал боец с позывным "Москва".
Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по формированиям ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Экипаж Ми-28 нанес удар по подразделениям ВСУ в Курской области
05:11
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Украинские войска перегруппировывают силы под Суджей
06:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий ГерасимовКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСуджа
 
 
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