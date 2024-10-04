https://ria.ru/20241004/spasateli-1976289483.html

Куренков поздравил спасателей с Днем гражданской обороны

Куренков поздравил спасателей с Днем гражданской обороны - РИА Новости, 04.10.2024

Куренков поздравил спасателей с Днем гражданской обороны

Российские спасатели действуют мужественно и решительно в зоне специальной военной операции, заявил глава МЧС России Александр Куренков в поздравлении с Днем... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:35

2024-10-04T05:35

2024-10-04T05:35

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

день гражданской обороны россии

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские спасатели действуют мужественно и решительно в зоне специальной военной операции, заявил глава МЧС России Александр Куренков в поздравлении с Днем гражданской обороны. "С начала специальной военной операции спасатели и пожарные действуют мужественно и решительно. Разминируют территории и восстанавливают разрушенную инфраструктуру, обеспечивают гуманитарной помощью пострадавших с риском для жизни, оказывают всестороннюю поддержку в пунктах временного размещения. Сотрудники МЧС России помогают гражданам в освобожденных населенных пунктах возвращаться в безопасную, спокойную жизнь", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РФ. Куренков отметил, что угрозы различного характера влияют не только на благосостояние населения, но и безопасность России, ее территориальную целостность, что предъявляет высокие требования к МЧС. Глава МЧС России подчеркнул, что активное использование материального, технического и человеческого ресурсов гражданской обороны позволяет поддерживать ее состояние на требуемом уровне. Кроме того, продолжают предприниматься меры по организации защиты населения, материальных и культурных ценностей, а также эвакуации из зон возможной опасности, поддержанию и развитию систем управления, оповещения и связи. "Спасательные воинские формирования готовы своевременно прийти на помощь в самых трудных обстоятельствах, оперативно ликвидировать последствия ЧС, в любых условиях действовать эффективно и слаженно", - добавил он.

https://ria.ru/20240616/mediki-1953192168.html

https://ria.ru/20241003/spasateli-1976261213.html

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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день гражданской обороны россии