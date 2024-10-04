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Куренков поздравил спасателей с Днем гражданской обороны - РИА Новости, 04.10.2024
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05:35 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/spasateli-1976289483.html
Куренков поздравил спасателей с Днем гражданской обороны
Куренков поздравил спасателей с Днем гражданской обороны - РИА Новости, 04.10.2024
Куренков поздравил спасателей с Днем гражданской обороны
Российские спасатели действуют мужественно и решительно в зоне специальной военной операции, заявил глава МЧС России Александр Куренков в поздравлении с Днем... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:35
2024-10-04T05:35
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
день гражданской обороны россии
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские спасатели действуют мужественно и решительно в зоне специальной военной операции, заявил глава МЧС России Александр Куренков в поздравлении с Днем гражданской обороны. "С начала специальной военной операции спасатели и пожарные действуют мужественно и решительно. Разминируют территории и восстанавливают разрушенную инфраструктуру, обеспечивают гуманитарной помощью пострадавших с риском для жизни, оказывают всестороннюю поддержку в пунктах временного размещения. Сотрудники МЧС России помогают гражданам в освобожденных населенных пунктах возвращаться в безопасную, спокойную жизнь", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РФ. Куренков отметил, что угрозы различного характера влияют не только на благосостояние населения, но и безопасность России, ее территориальную целостность, что предъявляет высокие требования к МЧС. Глава МЧС России подчеркнул, что активное использование материального, технического и человеческого ресурсов гражданской обороны позволяет поддерживать ее состояние на требуемом уровне. Кроме того, продолжают предприниматься меры по организации защиты населения, материальных и культурных ценностей, а также эвакуации из зон возможной опасности, поддержанию и развитию систем управления, оповещения и связи. "Спасательные воинские формирования готовы своевременно прийти на помощь в самых трудных обстоятельствах, оперативно ликвидировать последствия ЧС, в любых условиях действовать эффективно и слаженно", - добавил он.
https://ria.ru/20240616/mediki-1953192168.html
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россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), день гражданской обороны россии
Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), День гражданской обороны России
Куренков поздравил спасателей с Днем гражданской обороны

Глава МЧС Куренков отметил мужество спасателей в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские спасатели действуют мужественно и решительно в зоне специальной военной операции, заявил глава МЧС России Александр Куренков в поздравлении с Днем гражданской обороны.
"С начала специальной военной операции спасатели и пожарные действуют мужественно и решительно. Разминируют территории и восстанавливают разрушенную инфраструктуру, обеспечивают гуманитарной помощью пострадавших с риском для жизни, оказывают всестороннюю поддержку в пунктах временного размещения. Сотрудники МЧС России помогают гражданам в освобожденных населенных пунктах возвращаться в безопасную, спокойную жизнь", - говорится в поздравлении, опубликованном в Telegram-канале МЧС РФ.
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Куренков отметил, что угрозы различного характера влияют не только на благосостояние населения, но и безопасность России, ее территориальную целостность, что предъявляет высокие требования к МЧС.
Глава МЧС России подчеркнул, что активное использование материального, технического и человеческого ресурсов гражданской обороны позволяет поддерживать ее состояние на требуемом уровне. Кроме того, продолжают предприниматься меры по организации защиты населения, материальных и культурных ценностей, а также эвакуации из зон возможной опасности, поддержанию и развитию систем управления, оповещения и связи.
"Спасательные воинские формирования готовы своевременно прийти на помощь в самых трудных обстоятельствах, оперативно ликвидировать последствия ЧС, в любых условиях действовать эффективно и слаженно", - добавил он.
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