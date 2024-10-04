https://ria.ru/20241004/sotsset-1976446834.html
Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ
Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ
Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии, передает... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:20
2024-10-04T20:20
2024-10-04T20:20
в мире
технологии
бразилия
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973987386_0:0:2591:1458_1920x0_80_0_0_b29435ffe5ad70f0322b336460990461.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с ситуацией. "Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, выплатила несколько оставшихся штрафов, наложенных верховным судом Бразилии, и подаст новый запрос на возобновление оказания услуг в стране", - говорится в сообщении агентства. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Позднее суд Бразилии также оштрафовал соцсеть X на 5 миллионов реалов (более 922 тысячи долларов) в день за то, что сеть стала снова доступной для пользователей благодаря технической "уловке". Работа соцсети была приостановлена до выполнения требований суда - оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране. Соцсеть X в конце сентября назначила официального представителя, ей стала Рэйчел де Оливейра Вилья Нову.
https://ria.ru/20240921/kh-1973950827.html
https://ria.ru/20240831/mask-1969647408.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973987386_0:0:2103:1578_1920x0_80_0_0_743717a8b48c4dfb18dc25b42c18092b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, бразилия, илон маск
В мире, Технологии, Бразилия, Илон Маск
Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ
Reuters: соцсеть X выплатила штрафы и хочет возобновить работу в Бразилии
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии, передает агентство Рейтер
со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с ситуацией.
"Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, выплатила несколько оставшихся штрафов, наложенных верховным судом Бразилии, и подаст новый запрос на возобновление оказания услуг в стране", - говорится в сообщении агентства.
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети.
Позднее суд Бразилии также оштрафовал соцсеть X на 5 миллионов реалов (более 922 тысячи долларов) в день за то, что сеть стала снова доступной для пользователей благодаря технической "уловке". Работа соцсети была приостановлена до выполнения требований суда - оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране.
Соцсеть X в конце сентября назначила официального представителя, ей стала Рэйчел де Оливейра Вилья Нову.