https://ria.ru/20241004/sotsset-1976446834.html

Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ

Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ

Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии, передает... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:20

2024-10-04T20:20

2024-10-04T20:20

в мире

технологии

бразилия

илон маск

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с ситуацией. "Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, выплатила несколько оставшихся штрафов, наложенных верховным судом Бразилии, и подаст новый запрос на возобновление оказания услуг в стране", - говорится в сообщении агентства. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Позднее суд Бразилии также оштрафовал соцсеть X на 5 миллионов реалов (более 922 тысячи долларов) в день за то, что сеть стала снова доступной для пользователей благодаря технической "уловке". Работа соцсети была приостановлена до выполнения требований суда - оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране. Соцсеть X в конце сентября назначила официального представителя, ей стала Рэйчел де Оливейра Вилья Нову.

https://ria.ru/20240921/kh-1973950827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, бразилия, илон маск