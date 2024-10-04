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Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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20:20 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sotsset-1976446834.html
Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ
Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ
Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии, передает... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:20
2024-10-04T20:20
в мире
технологии
бразилия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с ситуацией. "Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, выплатила несколько оставшихся штрафов, наложенных верховным судом Бразилии, и подаст новый запрос на возобновление оказания услуг в стране", - говорится в сообщении агентства. Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети. Позднее суд Бразилии также оштрафовал соцсеть X на 5 миллионов реалов (более 922 тысячи долларов) в день за то, что сеть стала снова доступной для пользователей благодаря технической "уловке". Работа соцсети была приостановлена до выполнения требований суда - оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране. Соцсеть X в конце сентября назначила официального представителя, ей стала Рэйчел де Оливейра Вилья Нову.
https://ria.ru/20240921/kh-1973950827.html
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в мире, технологии, бразилия, илон маск
В мире, Технологии, Бразилия, Илон Маск
Соцсеть Х будет добиваться возобновления работы в Бразилии, пишет СМИ

Reuters: соцсеть X выплатила штрафы и хочет возобновить работу в Бразилии

© AP Photo / Haven Daley Название соцсети X на здании в Сан-Франциско
 Название соцсети X на здании в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Haven Daley
Название соцсети X на здании в Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Социальная сеть Х, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, выплатила штрафы и будет добавиться возобновления работы в Бразилии, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники, непосредственно знакомые с ситуацией.
"Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, выплатила несколько оставшихся штрафов, наложенных верховным судом Бразилии, и подаст новый запрос на возобновление оказания услуг в стране", - говорится в сообщении агентства.
Страны мира. Бразилия - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Соцсеть X назначила своего официального представителя в Бразилии
21 сентября, 05:33
Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис 30 августа принял решение о приостановке работы X в стране из-за отказа американского миллиардера Илона Маска назначить нового юридического представителя соцсети.
Позднее суд Бразилии также оштрафовал соцсеть X на 5 миллионов реалов (более 922 тысячи долларов) в день за то, что сеть стала снова доступной для пользователей благодаря технической "уловке". Работа соцсети была приостановлена до выполнения требований суда - оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране.
Соцсеть X в конце сентября назначила официального представителя, ей стала Рэйчел де Оливейра Вилья Нову.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Маск пообещал обнародовать преступления бразильского судьи
31 августа, 10:41
 
В миреТехнологииБразилияИлон Маск
 
 
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