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ОЭЗ Подмосковья, ОАЭ и Турции договорились о сотрудничестве
ОЭЗ Подмосковья, ОАЭ и Турции договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.10.2024
ОЭЗ Подмосковья, ОАЭ и Турции договорились о сотрудничестве
Представители особых экономических зон (ОЭЗ) из Подмосковья, ОАЭ и Турции в рамках второго Международного форума ОЭЗ подписали меморандум о взаимопонимании,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:31
2024-10-04T15:31
2024-10-04T15:31
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ДУБНА, 4 окт - РИА Новости. Представители особых экономических зон (ОЭЗ) из Подмосковья, ОАЭ и Турции в рамках второго Международного форума ОЭЗ подписали меморандум о взаимопонимании, цель которого - развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере управления свободными и особыми экономическими зонам, сообщили в региональном Мининвесте. "Представители особых экономических зон из Подмосковья заключили меморандум о взаимопонимании с Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией в рамках второго Международного форума ОЭЗ. Подписи под документом поставили представители свободных экономических зон из Аджман (ОАЭ) и Адана (Турция), а также подмосковные особые экономические зоны "Дубна", "Исток", "Кашира-Парк" и "Максимиха", - отметили в пресс-службе. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, главная цель меморандума, в котором говорится об обмене услугами и инвестиционными возможностями, - это развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере управления свободными и особыми экономическими зонами. "Подписание меморандума знаменует начало новой главы сотрудничества между Подмосковьем, Турцией и ОАЭ, открывая большие возможности для всех участников. Поскольку стороны объединены общими интересами – развитием инфраструктуры и привлечением новых инвесторов", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный форум ОЭЗ. Участие в нем принимают более 500 представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), турция, оаэ
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Турция, ОАЭ
ДУБНА, 4 окт - РИА Новости. Представители особых экономических зон (ОЭЗ) из Подмосковья, ОАЭ и Турции в рамках второго Международного форума ОЭЗ подписали меморандум о взаимопонимании, цель которого - развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере управления свободными и особыми экономическими зонам, сообщили в региональном Мининвесте.
"Представители особых экономических зон из Подмосковья заключили меморандум о взаимопонимании с Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией в рамках второго Международного форума ОЭЗ. Подписи под документом поставили представители свободных экономических зон из Аджман (ОАЭ) и Адана
(Турция), а также подмосковные особые экономические зоны "Дубна", "Исток", "Кашира-Парк" и "Максимиха", - отметили в пресс-службе.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, главная цель меморандума, в котором говорится об обмене услугами и инвестиционными возможностями, - это развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере управления свободными и особыми экономическими зонами.
"Подписание меморандума знаменует начало новой главы сотрудничества между Подмосковьем, Турцией и ОАЭ, открывая большие возможности для всех участников. Поскольку стороны объединены общими интересами – развитием инфраструктуры и привлечением новых инвесторов", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный форум ОЭЗ. Участие в нем принимают более 500 представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.