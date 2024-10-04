https://ria.ru/20241004/sotrudnichestvo-1976389476.html

ОЭЗ Подмосковья, ОАЭ и Турции договорились о сотрудничестве

ОЭЗ Подмосковья, ОАЭ и Турции договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 04.10.2024

ОЭЗ Подмосковья, ОАЭ и Турции договорились о сотрудничестве

Представители особых экономических зон (ОЭЗ) из Подмосковья, ОАЭ и Турции в рамках второго Международного форума ОЭЗ подписали меморандум о взаимопонимании,... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:31

2024-10-04T15:31

2024-10-04T15:31

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ДУБНА, 4 окт - РИА Новости. Представители особых экономических зон (ОЭЗ) из Подмосковья, ОАЭ и Турции в рамках второго Международного форума ОЭЗ подписали меморандум о взаимопонимании, цель которого - развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере управления свободными и особыми экономическими зонам, сообщили в региональном Мининвесте. "Представители особых экономических зон из Подмосковья заключили меморандум о взаимопонимании с Объединенными Арабскими Эмиратами и Турцией в рамках второго Международного форума ОЭЗ. Подписи под документом поставили представители свободных экономических зон из Аджман (ОАЭ) и Адана (Турция), а также подмосковные особые экономические зоны "Дубна", "Исток", "Кашира-Парк" и "Максимиха", - отметили в пресс-службе. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, главная цель меморандума, в котором говорится об обмене услугами и инвестиционными возможностями, - это развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере управления свободными и особыми экономическими зонами. "Подписание меморандума знаменует начало новой главы сотрудничества между Подмосковьем, Турцией и ОАЭ, открывая большие возможности для всех участников. Поскольку стороны объединены общими интересами – развитием инфраструктуры и привлечением новых инвесторов", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. С 3 по 4 октября на территории особой экономической зоны "Дубна" проходит второй Международный форум ОЭЗ. Участие в нем принимают более 500 представителей свободных и особых экономических зон, бизнес-сообщества, отраслевых ассоциаций, институтов развития, банков и государственных органов власти.

https://ria.ru/20241004/vorobev-1976355440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), турция, оаэ