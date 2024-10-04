https://ria.ru/20241004/sobyanin-1976994826.html

Собянин: горсистемы и тепловые сети Москвы готовы к осенне-зимнему периоду

Собянин: горсистемы и тепловые сети Москвы готовы к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 08.10.2024

Собянин: горсистемы и тепловые сети Москвы готовы к осенне-зимнему периоду

Городские системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к осенне-зимнему периоду, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-04T21:27

2024-10-04T21:27

2024-10-08T15:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Городские системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к осенне-зимнему периоду, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.

https://realty.ria.ru/20241002/uk-1976011261.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, москва