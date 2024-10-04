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Собянин: горсистемы и тепловые сети Москвы готовы к осенне-зимнему периоду
Собянин: горсистемы и тепловые сети Москвы готовы к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 08.10.2024
Собянин: горсистемы и тепловые сети Москвы готовы к осенне-зимнему периоду
Городские системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к осенне-зимнему периоду, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-04T21:27
2024-10-04T21:27
2024-10-08T15:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Городские системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к осенне-зимнему периоду, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Городские системы и тепловые сети Москвы полностью готовы к осенне-зимнему периоду, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Городские системы и тепловые сети полностью готовы к осенне-зимнему периоду", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых многоквартирных домов.