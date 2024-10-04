https://ria.ru/20241004/sng-1976313693.html

США хотят контролировать информационные процессы в СНГ, заявил Бортников

США хотят контролировать информационные процессы в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024

США хотят контролировать информационные процессы в СНГ, заявил Бортников

США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве СНГ, используя зависимость информационной инфраструктуры государств... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:26

2024-10-04T10:26

2024-10-04T10:26

технологии

сша

россия

астана

александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

содружество

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве СНГ, используя зависимость информационной инфраструктуры государств Содружества от иностранного оборудования и софта, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Используя зависимость информационной инфраструктуры государств СНГ от иностранного оборудования и программного обеспечения, США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве Содружества, навязывая собственные технологии информационной безопасности и обработки данных с возможностью удалённого управления поставляемым оборудованием, программными средствами и сервисами", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.

https://ria.ru/20241004/nato-1976311444.html

сша

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технологии, сша, россия, астана, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), содружество