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США хотят контролировать информационные процессы в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
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10:26 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sng-1976313693.html
США хотят контролировать информационные процессы в СНГ, заявил Бортников
США хотят контролировать информационные процессы в СНГ, заявил Бортников - РИА Новости, 04.10.2024
США хотят контролировать информационные процессы в СНГ, заявил Бортников
США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве СНГ, используя зависимость информационной инфраструктуры государств... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:26
2024-10-04T10:26
технологии
сша
россия
астана
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
содружество
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве СНГ, используя зависимость информационной инфраструктуры государств Содружества от иностранного оборудования и софта, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Используя зависимость информационной инфраструктуры государств СНГ от иностранного оборудования и программного обеспечения, США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве Содружества, навязывая собственные технологии информационной безопасности и обработки данных с возможностью удалённого управления поставляемым оборудованием, программными средствами и сервисами", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
https://ria.ru/20241004/nato-1976311444.html
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технологии, сша, россия, астана, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), содружество
Технологии, США, Россия, Астана, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Содружество
США хотят контролировать информационные процессы в СНГ, заявил Бортников

Бортников: США и их союзники хотят контролировать информационные процессы в СНГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников . Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве СНГ, используя зависимость информационной инфраструктуры государств Содружества от иностранного оборудования и софта, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Используя зависимость информационной инфраструктуры государств СНГ от иностранного оборудования и программного обеспечения, США и их союзники стремятся взять под контроль информационные процессы на пространстве Содружества, навязывая собственные технологии информационной безопасности и обработки данных с возможностью удалённого управления поставляемым оборудованием, программными средствами и сервисами", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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10:17
 
ТехнологииСШАРоссияАстанаАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Содружество
 
 
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