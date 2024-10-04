https://ria.ru/20241004/smirnov-1976321296.html

Смирнов передал военнослужащим технические средства для борьбы с ВСУ

Смирнов передал военнослужащим технические средства для борьбы с ВСУ - РИА Новости, 04.10.2024

Смирнов передал военнослужащим технические средства для борьбы с ВСУ

Губернатор Курской области Алексей Смирнов передал военнослужащим технические средства для борьбы, иконы, шевроны и флаг региона, который поднимут над... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:07

2024-10-04T11:07

2024-10-04T11:20

курская область

россия

брянская область

алексей смирнов (политик)

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов передал военнослужащим технические средства для борьбы, иконы, шевроны и флаг региона, который поднимут над освобождёнными территориями. Об этом он сообщил в Telegram-канале."От курян и от тех регионов, кто помогает нашим воинам, передал партию дополнительной помощи. В ней технические средства для борьбы с врагом, а также иконы, шевроны и флаг Курской области, который будет реять над освобождёнными территориями как символ нашей сплочённости", - написал Смирнов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241004/spetsoperatsiya-1976293636.html

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965727379.html

курская область

россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, брянская область, алексей смирнов (политик) , владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность