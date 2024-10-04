https://ria.ru/20241004/slavjansk-1976409328.html
В Славянске прогремела серия взрывов
В Славянске прогремела серия взрывов - РИА Новости, 04.10.2024
В Славянске прогремела серия взрывов
Серия мощных взрывов раздалась в пятницу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T16:38
2024-10-04T16:38
2024-10-04T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
славянск
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Серия мощных взрывов раздалась в пятницу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут", - говорится в сообщении, опубликованном издания. Официальной информации о взрывах не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
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В Славянске прогремела серия взрывов
Страна.ua: в подконтрольном ВСУ Славянске прогремела серия мощных взрывов