https://ria.ru/20241004/slavjansk-1976409328.html

В Славянске прогремела серия взрывов

В Славянске прогремела серия взрывов - РИА Новости, 04.10.2024

В Славянске прогремела серия взрывов

Серия мощных взрывов раздалась в пятницу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:38

2024-10-04T16:38

2024-10-04T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Серия мощных взрывов раздалась в пятницу в Славянске, расположенном в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает местное издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "О сильных взрывах в Славянске сообщают местные паблики. Они пишут, что взрывы продолжаются уже почти 10 минут", - говорится в сообщении, опубликованном издания. Официальной информации о взрывах не поступало.

https://ria.ru/20241004/energodar-1976386232.html

славянск

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, славянск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины