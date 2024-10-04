https://ria.ru/20241004/siriya-1976427610.html
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе - РИА Новости, 04.10.2024
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе
Атака израильских ВВС на главный пограничный КПП Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев с территорий, которые... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:10
2024-10-04T18:10
2024-10-04T18:18
в мире
израиль
сирия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885791_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0be55b7669f5aa5064757a1e8a8adad.jpg
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Атака израильских ВВС на главный пограничный КПП Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев с территорий, которые подвергаются бомбардировкам, сообщается в заявлении МИД Сирии.Израильская авиация в пятницу утром нанесла удар по КПП Маснаа на ливанской территории, после чего движение по автотрассе Бейрут - Дамаск остановилось в обе стороны."Удар по КПП Маснаа - Ждейдет-Ябус на границе Ливана и Сирии привел к блокированию международной автомагистрали - путь жизни, которым пользуются сотни тысяч беженцев граждан Ливана и Сирии", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html
израиль
сирия
ливан
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885791_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_cabec5d203bd62e87737240070613f56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, бейрут
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Бейрут
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе
МИД Сирии: удар Израиля по КПП на границе отрезал путь для беженцев