Рейтинг@Mail.ru
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 04.10.2024 (обновлено: 18:18 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/siriya-1976427610.html
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе - РИА Новости, 04.10.2024
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе
Атака израильских ВВС на главный пограничный КПП Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев с территорий, которые... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T18:10
2024-10-04T18:18
в мире
израиль
сирия
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885791_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0be55b7669f5aa5064757a1e8a8adad.jpg
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Атака израильских ВВС на главный пограничный КПП Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев с территорий, которые подвергаются бомбардировкам, сообщается в заявлении МИД Сирии.Израильская авиация в пятницу утром нанесла удар по КПП Маснаа на ливанской территории, после чего движение по автотрассе Бейрут - Дамаск остановилось в обе стороны."Удар по КПП Маснаа - Ждейдет-Ябус на границе Ливана и Сирии привел к блокированию международной автомагистрали - путь жизни, которым пользуются сотни тысяч беженцев граждан Ливана и Сирии", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html
израиль
сирия
ливан
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885791_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_cabec5d203bd62e87737240070613f56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, бейрут
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Бейрут
МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе

МИД Сирии: удар Израиля по КПП на границе отрезал путь для беженцев

© AP Photo / Baz RatnerДым на месте израильской бомбардировки
Дым на месте израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Дым на месте израильской бомбардировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Атака израильских ВВС на главный пограничный КПП Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев с территорий, которые подвергаются бомбардировкам, сообщается в заявлении МИД Сирии.
Израильская авиация в пятницу утром нанесла удар по КПП Маснаа на ливанской территории, после чего движение по автотрассе Бейрут - Дамаск остановилось в обе стороны.
"Удар по КПП Маснаа - Ждейдет-Ябус на границе Ливана и Сирии привел к блокированию международной автомагистрали - путь жизни, которым пользуются сотни тысяч беженцев граждан Ливана и Сирии", - написано в заявлении.
Последствия израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Израиль заявил о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана
3 октября, 21:07
 
В миреИзраильСирияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванБейрут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала