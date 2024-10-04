https://ria.ru/20241004/siriya-1976427610.html

МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе

МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе - РИА Новости, 04.10.2024

МИД Сирии рассказал об ударе Израиля по КПП на ливано-сирийской границе

Атака израильских ВВС на главный пограничный КПП Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев с территорий, которые... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:10

2024-10-04T18:10

2024-10-04T18:18

в мире

израиль

сирия

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ливан

бейрут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975885791_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a0be55b7669f5aa5064757a1e8a8adad.jpg

БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Атака израильских ВВС на главный пограничный КПП Маснаа на ливано-сирийской границе отрезала основной путь для отхода беженцев с территорий, которые подвергаются бомбардировкам, сообщается в заявлении МИД Сирии.Израильская авиация в пятницу утром нанесла удар по КПП Маснаа на ливанской территории, после чего движение по автотрассе Бейрут - Дамаск остановилось в обе стороны."Удар по КПП Маснаа - Ждейдет-Ябус на границе Ливана и Сирии привел к блокированию международной автомагистрали - путь жизни, которым пользуются сотни тысяч беженцев граждан Ливана и Сирии", - написано в заявлении.

https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html

израиль

сирия

ливан

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, бейрут