https://ria.ru/20241004/shell-1976301159.html

Генпрокуратура подала иск к структурам Shell

Генпрокуратура подала иск к структурам Shell - РИА Новости, 04.10.2024

Генпрокуратура подала иск к структурам Shell

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell, следует из... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:15

2024-10-04T09:15

2024-10-04T09:15

россия

москва

сахалинская область

владимир путин

shell

газпром

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c9ac9b9b63b33126538d711e997a793.jpg

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 2 октября. Предмет и основания исковых требований в карточке дела не сообщаются. Ответчиками указаны нидерландские Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британские Shell, Shell Energy Europe Ltd и российское ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент". Третьими лицами истец просит привлечь к делу ООО "Газпром экспорт", министерство энергетики РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудскую Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области. Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).

https://ria.ru/20230911/sakhalin-1895452230.html

https://ria.ru/20230303/gazprom-1855767347.html

россия

москва

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, сахалинская область, владимир путин, shell, газпром, генеральная прокуратура рф, происшествия