Генпрокуратура подала иск к структурам Shell
Генпрокуратура подала иск к структурам британо-нидерландской компании Shell
На одной из заправок Shell. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 2 октября. Предмет и основания исковых требований в карточке дела не сообщаются.
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Ответчиками указаны нидерландские Shell Global Solutions International B.V., Shell Exploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британские Shell, Shell Energy Europe Ltd и российское ООО "Шелл Нефтегаз Девелопмент".
Третьими лицами истец просит привлечь к делу ООО "Газпром экспорт", министерство энергетики РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудскую Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области.
Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).
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