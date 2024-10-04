https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976455392.html
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 04.10.2024
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:41
2024-10-04T21:41
2024-10-04T22:02
севастополь
транспорт
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил в пятницу департамент транспорта региона."Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение" , - говорится в Telegram-канале ведомства.Причины приостановки работы не поясняются.
https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976418042.html
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севастополь, транспорт, общество
Севастополь, Транспорт, Общество
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
В Севастополе приостановили движение катеров и паромов