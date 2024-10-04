https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976455392.html

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 04.10.2024

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:41

2024-10-04T21:41

2024-10-04T22:02

севастополь

транспорт

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759991074_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_c689503477b88b838ded11b0afa3cbd5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил в пятницу департамент транспорта региона."Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение" , - говорится в Telegram-канале ведомства.Причины приостановки работы не поясняются.

https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976418042.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, транспорт, общество