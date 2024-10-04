Рейтинг@Mail.ru
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 04.10.2024 (обновлено: 22:02 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976455392.html
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу - РИА Новости, 04.10.2024
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил в пятницу департамент транспорта региона. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:41
2024-10-04T22:02
севастополь
транспорт
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759991074_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_c689503477b88b838ded11b0afa3cbd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил в пятницу департамент транспорта региона."Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение" , - говорится в Telegram-канале ведомства.Причины приостановки работы не поясняются.
https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976418042.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565022565_439:0:3072:1974_1920x0_80_0_0_70c947e844ebdee0e5ade12613f1e5f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, транспорт, общество
Севастополь, Транспорт, Общество
Катера и паромы в Севастополе приостановили работу

В Севастополе приостановили движение катеров и паромов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНа набережной в Севастополе
На набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
На набережной в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе приостановили работу, сообщил в пятницу департамент транспорта региона.
"Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт приостановил движение" , - говорится в Telegram-канале ведомства.
Причины приостановки работы не поясняются.
Вид на город с территории мемориального комплекса Малахов курган в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям
Вчера, 17:18
 
СевастопольТранспортОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала