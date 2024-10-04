В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям
Развожаев: в Севастополе проходят учения по противодействию проникновению ДРГ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на город с территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Учения по противодействию проникновению диверсантов проходят в пятницу силами территориальной обороны Севастополя и правоохранителей, первый этап успешно завершен, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
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"Сегодня проводится отработка действий при мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, главных дорожных развязок и слаженности всех подразделений. Все сегодня по сигналу руководителя тренировки случилось штатно, все посты выставлены, первый этап прошел успешно, в течение дня будут отработаны все другие этапы по слаженной работе", - написал он в Telegram-канале.
С 8.00 мск пятницы подразделения территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительные структуры Севастополя начали плановые учения в районе Ялтинского кольца, поселка городского типа Фруктовое, села Андреевка, Орловского моста и села Тылового. Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника, отметил губернатор.
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