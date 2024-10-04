https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976418042.html

В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям

В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям - РИА Новости, 04.10.2024

В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям

Учения по противодействию проникновению диверсантов проходят в пятницу силами территориальной обороны Севастополя и правоохранителей, первый этап успешно... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:18

2024-10-04T17:18

2024-10-04T17:18

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Учения по противодействию проникновению диверсантов проходят в пятницу силами территориальной обороны Севастополя и правоохранителей, первый этап успешно завершен, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "Сегодня проводится отработка действий при мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, главных дорожных развязок и слаженности всех подразделений. Все сегодня по сигналу руководителя тренировки случилось штатно, все посты выставлены, первый этап прошел успешно, в течение дня будут отработаны все другие этапы по слаженной работе", - написал он в Telegram-канале. С 8.00 мск пятницы подразделения территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительные структуры Севастополя начали плановые учения в районе Ялтинского кольца, поселка городского типа Фруктовое, села Андреевка, Орловского моста и села Тылового. Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника, отметил губернатор.

https://ria.ru/20240923/aviatsiya-1974157902.html

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, севастополь, михаил развожаев