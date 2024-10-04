Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976418042.html
В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям
В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям - РИА Новости, 04.10.2024
В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям
Учения по противодействию проникновению диверсантов проходят в пятницу силами территориальной обороны Севастополя и правоохранителей, первый этап успешно... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:18
2024-10-04T17:18
безопасность
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59e94a0d6fb617c18b43c5abee61807e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Учения по противодействию проникновению диверсантов проходят в пятницу силами территориальной обороны Севастополя и правоохранителей, первый этап успешно завершен, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. "Сегодня проводится отработка действий при мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, главных дорожных развязок и слаженности всех подразделений. Все сегодня по сигналу руководителя тренировки случилось штатно, все посты выставлены, первый этап прошел успешно, в течение дня будут отработаны все другие этапы по слаженной работе", - написал он в Telegram-канале. С 8.00 мск пятницы подразделения территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительные структуры Севастополя начали плановые учения в районе Ялтинского кольца, поселка городского типа Фруктовое, села Андреевка, Орловского моста и села Тылового. Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника, отметил губернатор.
https://ria.ru/20240923/aviatsiya-1974157902.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954842061_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_089bbe6db1bb67428305bd9500c5f245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе прошел первый этап учений по противодействию диверсиям

Развожаев: в Севастополе проходят учения по противодействию проникновению ДРГ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на город с территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе
Вид на город с территории мемориального комплекса Малахов курган в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Учения по противодействию проникновению диверсантов проходят в пятницу силами территориальной обороны Севастополя и правоохранителей, первый этап успешно завершен, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«
"Сегодня проводится отработка действий при мгновенном взятии под контроль территории Севастополя, главных дорожных развязок и слаженности всех подразделений. Все сегодня по сигналу руководителя тренировки случилось штатно, все посты выставлены, первый этап прошел успешно, в течение дня будут отработаны все другие этапы по слаженной работе", - написал он в Telegram-канале.
С 8.00 мск пятницы подразделения территориальной обороны, СГУП "Отряд Севастополь", а также правоохранительные структуры Севастополя начали плановые учения в районе Ялтинского кольца, поселка городского типа Фруктовое, села Андреевка, Орловского моста и села Тылового. Цель этой масштабной тренировки - отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника, отметил губернатор.
Истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Авиация Черноморского флота регулярно уничтожает БПЛА ВСУ, заявил летчик
23 сентября, 05:47
 
БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала