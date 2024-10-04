https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976365829.html

В Севастополе вынесли приговор экс-сотруднику ВМС Украины за госизмену

В Севастополе вынесли приговор экс-сотруднику ВМС Украины за госизмену - РИА Новости, 04.10.2024

В Севастополе вынесли приговор экс-сотруднику ВМС Украины за госизмену

Житель Севастополя, бывший гражданский сотрудник ВМС Украины, осужден судом Севастополя по статье "госизмена" и приговорен к 14 годам колонии строгого режима и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:42

2024-10-04T13:42

2024-10-04T13:42

происшествия

севастополь

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Житель Севастополя, бывший гражданский сотрудник ВМС Украины, осужден судом Севастополя по статье "госизмена" и приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Следствием установлено, что 47-летний мужчина - бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины - был завербован в июле 2022 года в ходе переписки в интернет-мессенджере. Мужчина получил псевдоним "Миф". По заданию ГУР МО Украины мужчина передавал в Киев сведения о состоянии боновых заграждений Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещения средств ПВО и другой военной техники, за что неоднократно получал денежные средства. За сотрудничество украинские кураторы обещали фигуранту лечение в Европе, обещанную медпомощь он так и не получил. В январе 2023 года севастополец через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства массой около двух килограмм, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Он должен был спрятать посылку в тайник и передать координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР извлечь и использовать для совершения теракта, сообщили в ведомстве. "Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети Интернет (ч.3 ст. 222.1 УК РФ), ему назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей" , - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957000043.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)