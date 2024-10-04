https://ria.ru/20241004/sevastopol-1976365829.html
В Севастополе вынесли приговор экс-сотруднику ВМС Украины за госизмену
В Севастополе вынесли приговор экс-сотруднику ВМС Украины за госизмену - РИА Новости, 04.10.2024
В Севастополе вынесли приговор экс-сотруднику ВМС Украины за госизмену
Житель Севастополя, бывший гражданский сотрудник ВМС Украины, осужден судом Севастополя по статье "госизмена" и приговорен к 14 годам колонии строгого режима и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:42
2024-10-04T13:42
2024-10-04T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Житель Севастополя, бывший гражданский сотрудник ВМС Украины, осужден судом Севастополя по статье "госизмена" и приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Следствием установлено, что 47-летний мужчина - бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины - был завербован в июле 2022 года в ходе переписки в интернет-мессенджере. Мужчина получил псевдоним "Миф". По заданию ГУР МО Украины мужчина передавал в Киев сведения о состоянии боновых заграждений Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России, размещения средств ПВО и другой военной техники, за что неоднократно получал денежные средства. За сотрудничество украинские кураторы обещали фигуранту лечение в Европе, обещанную медпомощь он так и не получил. В январе 2023 года севастополец через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства массой около двух килограмм, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Он должен был спрятать посылку в тайник и передать координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР извлечь и использовать для совершения теракта, сообщили в ведомстве. "Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети Интернет (ч.3 ст. 222.1 УК РФ), ему назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей" , - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957000043.html
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Севастополе вынесли приговор экс-сотруднику ВМС Украины за госизмену
В Севастополе экс-сотрудника ВМС Украины осудили на 14 лет за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Житель Севастополя, бывший гражданский сотрудник ВМС Украины, осужден судом Севастополя по статье "госизмена" и приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Следствием установлено, что 47-летний мужчина - бывший гражданский сотрудник Военно-морских сил Украины - был завербован в июле 2022 года в ходе переписки в интернет-мессенджере. Мужчина получил псевдоним "Миф".
По заданию ГУР МО Украины мужчина передавал в Киев
сведения о состоянии боновых заграждений Севастопольской бухты, местах базирования надводных кораблей Черноморского флота России
, размещения средств ПВО и другой военной техники, за что неоднократно получал денежные средства. За сотрудничество украинские кураторы обещали фигуранту лечение в Европе
, обещанную медпомощь он так и не получил.
В январе 2023 года севастополец через курьера получил посылку, в которой под видом бытовых электроприборов находилось пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена зарубежного производства массой около двух килограмм, электродетонатор военного назначения и электровоспламенитель. Он должен был спрятать посылку в тайник и передать координаты иностранной спецслужбе, а уже другой агент ГУР извлечь и использовать для совершения теракта, сообщили в ведомстве.
"Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). С учетом назначенного ранее наказания по уголовному делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети Интернет (ч.3 ст. 222.1 УК РФ), ему назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей" , - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.