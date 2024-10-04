СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана
Bloomberg: ЕС работает над санкциями против Ирана за якобы передачу ракет России
© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Евросоюз работает над пакетом санкций в отношении Ирана за якобы передачу РФ баллистических ракет, информацию о которой неоднократно опровергали Тегеран и Москва, ограничительные меры могут затронуть физических лиц, а также металлургические и авиационные компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований.
"ЕС продвигается к принятию пакета санкций против Ирана за предоставление России баллистических ракет... Первый набор мер затронет десятки физических и юридических лиц, в том числе машиностроительные, металлургические и авиационные компании", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников, Евросоюз планирует одобрить введение этих ограничений в октябре.
Как заявил ранее представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
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