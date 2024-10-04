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СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана - РИА Новости, 04.10.2024
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11:49 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/sanktsii-1976332192.html
СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана
СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана
Евросоюз работает над пакетом санкций в отношении Ирана за якобы передачу РФ баллистических ракет, информацию о которой неоднократно опровергали Тегеран и... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:49
2024-10-04T11:49
в мире
россия
иран
тегеран (город)
дмитрий песков
евросоюз
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Евросоюз работает над пакетом санкций в отношении Ирана за якобы передачу РФ баллистических ракет, информацию о которой неоднократно опровергали Тегеран и Москва, ограничительные меры могут затронуть физических лиц, а также металлургические и авиационные компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований. "ЕС продвигается к принятию пакета санкций против Ирана за предоставление России баллистических ракет... Первый набор мер затронет десятки физических и юридических лиц, в том числе машиностроительные, металлургические и авиационные компании", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, Евросоюз планирует одобрить введение этих ограничений в октябре. Как заявил ранее представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
https://ria.ru/20241003/sanktsii-1976074895.html
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
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в мире, россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Дмитрий Песков, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана

Bloomberg: ЕС работает над санкциями против Ирана за якобы передачу ракет России

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Евросоюз работает над пакетом санкций в отношении Ирана за якобы передачу РФ баллистических ракет, информацию о которой неоднократно опровергали Тегеран и Москва, ограничительные меры могут затронуть физических лиц, а также металлургические и авиационные компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований.
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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"ЕС продвигается к принятию пакета санкций против Ирана за предоставление России баллистических ракет... Первый набор мер затронет десятки физических и юридических лиц, в том числе машиностроительные, металлургические и авиационные компании", - говорится в сообщении агентства.
По данным источников, Евросоюз планирует одобрить введение этих ограничений в октябре.
Как заявил ранее представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о поставке Ираном ракет
9 сентября, 12:37
 
В миреРоссияИранТегеран (город)Дмитрий ПесковЕвросоюзОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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