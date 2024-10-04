https://ria.ru/20241004/sanktsii-1976332192.html

СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана

СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ: ЕС работает над пакетом санкций против Ирана

Евросоюз работает над пакетом санкций в отношении Ирана за якобы передачу РФ баллистических ракет, информацию о которой неоднократно опровергали Тегеран и... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:49

2024-10-04T11:49

2024-10-04T11:49

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россия

иран

тегеран (город)

дмитрий песков

евросоюз

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Евросоюз работает над пакетом санкций в отношении Ирана за якобы передачу РФ баллистических ракет, информацию о которой неоднократно опровергали Тегеран и Москва, ограничительные меры могут затронуть физических лиц, а также металлургические и авиационные компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что рассуждения "о каких-то поставках каких-то вооружений" России не имеют под собой никаких оснований. "ЕС продвигается к принятию пакета санкций против Ирана за предоставление России баллистических ракет... Первый набор мер затронет десятки физических и юридических лиц, в том числе машиностроительные, металлургические и авиационные компании", - говорится в сообщении агентства. По данным источников, Евросоюз планирует одобрить введение этих ограничений в октябре. Как заявил ранее представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.

https://ria.ru/20241003/sanktsii-1976074895.html

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024