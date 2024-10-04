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"Ростех" оценил эффективность барражирующих боеприпасов "КУБ" - РИА Новости, 04.10.2024
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Новое оружие России
 
08:42 04.10.2024 (обновлено: 08:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/rostekh-1976297607.html
"Ростех" оценил эффективность барражирующих боеприпасов "КУБ"
"Ростех" оценил эффективность барражирующих боеприпасов "КУБ" - РИА Новости, 04.10.2024
"Ростех" оценил эффективность барражирующих боеприпасов "КУБ"
Барражирующие боеприпасы "КУБ" показывают высокую эффективность поражения живой силы противника и позволяют поражать цели с высокой точностью, сообщила... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:42
2024-10-04T08:43
новое оружие россии
технологии
ростех
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Барражирующие боеприпасы "КУБ" показывают высокую эффективность поражения живой силы противника и позволяют поражать цели с высокой точностью, сообщила госкорпорация "Ростех". "Барражирующие боеприпасы "КУБ" демонстрируют высокую эффективность поражения живой силы противника за счет своих тактико-технических характеристик. Дрон-камикадзе позволяет с высокой точностью поражать цели. Боеголовка, изготовленная с применением взрывчатого вещества, которое более чем в полтора раза мощнее тротила, несет большое число осколков. Это создает при детонации высокую плотность поражения, что практически сводит на нет средства защиты", - говорится в сообщении. Производство ударных беспилотников постоянно расширяется, что позволит в разы нарастить их выпуск для нужд армии, отметили в госкорпорации. К настоящему моменту выпущено и применено тысячи таких дронов. Управляемый барражирующий боеприпас "КУБ" – разработка концерна "Калашников" (входит в "Ростех"). Изделие предназначено для поражения живой силы, военной техники и радиолокационных средств противника. Выпуск этих дронов с каждым годом наращивается. Непрерывная модернизация проводится в тесном взаимодействии с военнослужащими в зоне СВО. "КУБ" может атаковать как управляемый снаряд. Кроме того, он способен некоторое время кружить над заданной точкой - один или в составе группы из нескольких таких барражирующих боеприпасов. В наиболее удачный момент по команде дрон или их скопление наносят удар. Заряд "КУБа" доставляется к цели вне зависимости от рельефа местности – как на малых, так и на больших высотах. С этим боеприпасом трудно и дорого бороться с помощью традиционных средств ПВО, подчеркнули в "Ростехе".
https://ria.ru/20240923/drony-1974171276.html
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технологии, ростех
Новое оружие России, Технологии, Ростех
"Ростех" оценил эффективность барражирующих боеприпасов "КУБ"

"Ростех": дроны-камикадзе "КУБ" эффективно поражают живую силу противника

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Управляемый боеприпас "КУБ"
Управляемый боеприпас КУБ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Управляемый боеприпас "КУБ". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Барражирующие боеприпасы "КУБ" показывают высокую эффективность поражения живой силы противника и позволяют поражать цели с высокой точностью, сообщила госкорпорация "Ростех".
"Барражирующие боеприпасы "КУБ" демонстрируют высокую эффективность поражения живой силы противника за счет своих тактико-технических характеристик. Дрон-камикадзе позволяет с высокой точностью поражать цели. Боеголовка, изготовленная с применением взрывчатого вещества, которое более чем в полтора раза мощнее тротила, несет большое число осколков. Это создает при детонации высокую плотность поражения, что практически сводит на нет средства защиты", - говорится в сообщении.
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Производство ударных беспилотников постоянно расширяется, что позволит в разы нарастить их выпуск для нужд армии, отметили в госкорпорации. К настоящему моменту выпущено и применено тысячи таких дронов.
Управляемый барражирующий боеприпас "КУБ" – разработка концерна "Калашников" (входит в "Ростех"). Изделие предназначено для поражения живой силы, военной техники и радиолокационных средств противника. Выпуск этих дронов с каждым годом наращивается. Непрерывная модернизация проводится в тесном взаимодействии с военнослужащими в зоне СВО.
"КУБ" может атаковать как управляемый снаряд. Кроме того, он способен некоторое время кружить над заданной точкой - один или в составе группы из нескольких таких барражирующих боеприпасов. В наиболее удачный момент по команде дрон или их скопление наносят удар.
Заряд "КУБа" доставляется к цели вне зависимости от рельефа местности – как на малых, так и на больших высотах. С этим боеприпасом трудно и дорого бороться с помощью традиционных средств ПВО, подчеркнули в "Ростехе".
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