https://ria.ru/20241004/rossija-1976328141.html

Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров

Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2024

Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров

Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие в обеспечении безопасности и в социальной сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:54

2024-10-04T11:54

2024-10-04T11:54

в мире

южная осетия

россия

грузия

сергей лавров

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие в обеспечении безопасности и в социальной сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы продолжим оказывать содействие нашим друзьям в обеспечении безопасности, развитии социально-экономической сферы, других направлений, укреплении государства, как это и предусмотренно двусторонними договорённостями. Для нас здесь путь только вперёд - решения 2008 пересмотру не подлежат", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.

https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html

южная осетия

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грузия

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в мире, южная осетия, россия, грузия, сергей лавров