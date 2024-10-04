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Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2024
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11:54 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/rossija-1976328141.html
Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров
Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2024
Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров
Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие в обеспечении безопасности и в социальной сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:54
2024-10-04T11:54
в мире
южная осетия
россия
грузия
сергей лавров
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие в обеспечении безопасности и в социальной сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы продолжим оказывать содействие нашим друзьям в обеспечении безопасности, развитии социально-экономической сферы, других направлений, укреплении государства, как это и предусмотренно двусторонними договорённостями. Для нас здесь путь только вперёд - решения 2008 пересмотру не подлежат", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20240526/osetiya-1948498938.html
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в мире, южная осетия, россия, грузия, сергей лавров
В мире, Южная Осетия, Россия, Грузия, Сергей Лавров
Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжит помогать Южной Осетии в обеспечении безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия продолжит оказывать Южной Осетии содействие в обеспечении безопасности и в социальной сфере, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы продолжим оказывать содействие нашим друзьям в обеспечении безопасности, развитии социально-экономической сферы, других направлений, укреплении государства, как это и предусмотренно двусторонними договорённостями. Для нас здесь путь только вперёд - решения 2008 пересмотру не подлежат", - сказал он в ходе встречи с министром иностранных дел Южной Осетии Ахсаром Джиоевым.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
Цхинвал - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
МИД Южной Осетии ответил на слова Кобахидзе о вхождении в состав Грузии
26 мая, 21:58
 
В миреЮжная ОсетияРоссияГрузияСергей Лавров
 
 
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