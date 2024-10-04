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Срок расследования дела Чекалиных продлили - РИА Новости, 04.10.2024
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17:47 04.10.2024 (обновлено: 18:43 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/rassledovanie-1976422548.html
Срок расследования дела Чекалиных продлили
Срок расследования дела Чекалиных продлили - РИА Новости, 04.10.2024
Срок расследования дела Чекалиных продлили
Срок расследования дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж продлен до 26 ноября, заявил следователь в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:47
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
валерия чекалина
следственный комитет россии (ск рф)
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Срок расследования дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж продлен до 26 ноября, заявил следователь в Троицком суде Москвы. "В настоящее время срок следствия продлен до 26 ноября", - сказал следователь. Блогерам Валерии и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщила ранее прокуратура Москвы
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происшествия, москва, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), артем чекалин
Происшествия, Москва, Валерия Чекалина, Следственный комитет России (СК РФ), Артем Чекалин
Срок расследования дела Чекалиных продлили

Следствие продлило срок расследования дела блогеров Чекалиных до 26 ноября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогеры Артем и Валерия Чекалины
Блогеры Артем и Валерия Чекалины - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогеры Артем и Валерия Чекалины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Срок расследования дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж продлен до 26 ноября, заявил следователь в Троицком суде Москвы.
«
"В настоящее время срок следствия продлен до 26 ноября", - сказал следователь.
Блогерам Валерии и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщила ранее прокуратура Москвы
Блогер Артем Чекалин, обвиняемый в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Троицком районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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