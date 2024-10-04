https://ria.ru/20241004/rassledovanie-1976422548.html

Срок расследования дела Чекалиных продлили

Срок расследования дела Чекалиных продлили - РИА Новости, 04.10.2024

Срок расследования дела Чекалиных продлили

Срок расследования дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж продлен до 26 ноября, заявил следователь в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:47

2024-10-04T17:47

2024-10-04T18:43

происшествия

москва

валерия чекалина

следственный комитет россии (ск рф)

артем чекалин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Срок расследования дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж продлен до 26 ноября, заявил следователь в Троицком суде Москвы. "В настоящее время срок следствия продлен до 26 ноября", - сказал следователь. Блогерам Валерии и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщила ранее прокуратура Москвы

https://ria.ru/20241004/chekalin-1976421615.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), артем чекалин