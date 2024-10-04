https://ria.ru/20241004/rassledovanie-1976422548.html
Срок расследования дела Чекалиных продлили
Срок расследования дела Чекалиных продлили - РИА Новости, 04.10.2024
Срок расследования дела Чекалиных продлили
Срок расследования дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж продлен до 26 ноября, заявил следователь в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:47
2024-10-04T17:47
2024-10-04T18:43
происшествия
москва
валерия чекалина
следственный комитет россии (ск рф)
артем чекалин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Срок расследования дела блогеров Валерии и Артема Чекалиных о незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж продлен до 26 ноября, заявил следователь в Троицком суде Москвы. "В настоящее время срок следствия продлен до 26 ноября", - сказал следователь. Блогерам Валерии и Артему Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов, сообщила ранее прокуратура Москвы
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976421615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, валерия чекалина, следственный комитет россии (ск рф), артем чекалин
Происшествия, Москва, Валерия Чекалина, Следственный комитет России (СК РФ), Артем Чекалин
Срок расследования дела Чекалиных продлили
Следствие продлило срок расследования дела блогеров Чекалиных до 26 ноября