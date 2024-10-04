https://ria.ru/20241004/rakety-1976334985.html
В Курской области сбили две украинские ракеты
В Курской области сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 04.10.2024
В Курской области сбили две украинские ракеты
Две украинские ракеты сбиты в Курской области силами ПВО днем в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:56
2024-10-04T11:56
2024-10-04T12:00
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в Курской области силами ПВО днем в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал Смирнов.
https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность
В Курской области сбили две украинские ракеты
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области