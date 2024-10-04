https://ria.ru/20241004/rakety-1976334985.html

В Курской области сбили две украинские ракеты

В Курской области сбили две украинские ракеты - РИА Новости, 04.10.2024

В Курской области сбили две украинские ракеты

Две украинские ракеты сбиты в Курской области силами ПВО днем в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:56

2024-10-04T11:56

2024-10-04T12:00

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. Две украинские ракеты сбиты в Курской области силами ПВО днем в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!" - написал Смирнов.

https://ria.ru/20241004/kakhovka-1976332965.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, безопасность