https://ria.ru/20241004/pvo-1976370677.html

Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю

Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю - РИА Новости, 04.10.2024

Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю

Российские средства ПВО уничтожили за неделю семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS и 540 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:04

2024-10-04T14:04

2024-10-04T14:04

специальная военная операция на украине

сша

россия

франция

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за неделю семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS и 540 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, всего с начала проведения российскими войсками спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 18524 танка и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20241001/pvo-1975629223.html

сша

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, франция, безопасность