https://ria.ru/20241004/pvo-1976370677.html
Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю
Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю - РИА Новости, 04.10.2024
Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю
Российские средства ПВО уничтожили за неделю семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS и 540 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:04
2024-10-04T14:04
2024-10-04T14:04
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за неделю семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS и 540 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, всего с начала проведения российскими войсками спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 18524 танка и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20241001/pvo-1975629223.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Франция, Безопасность
Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю
ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 540 дронов