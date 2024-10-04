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Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю - РИА Новости, 04.10.2024
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Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю
Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю - РИА Новости, 04.10.2024
Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю
Российские средства ПВО уничтожили за неделю семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS и 540 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:04
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за неделю семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS и 540 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, всего с начала проведения российскими войсками спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 18524 танка и других боевых бронированных машин.
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сша, россия, франция, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Франция, Безопасность
Минобороны отчиталось о работе ПВО за неделю

ПВО за неделю сбила семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 540 дронов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за неделю семь ракет ATACMS, шесть бомб Hammer, 22 снаряда HIMARS и 540 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 22 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, всего с начала проведения российскими войсками спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 32816 беспилотников, 580 зенитных ракетных комплексов, 18524 танка и других боевых бронированных машин.
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