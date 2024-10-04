https://ria.ru/20241004/putin-1976386918.html
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция - РИА Новости, 04.10.2024
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:09
2024-10-04T15:09
2024-10-04T15:09
политика
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976385053_157:0:1024:650_1920x0_80_0_0_1f473c593309120ee52e6fb0610d0cab.jpg
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
2024-10-04T15:09
true
PT1M03S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, видео
Политика, Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.
2024-10-04T15:09
true
PT1M03S
Совещание Путина с постоянными членами Совбеза. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности.