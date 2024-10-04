https://ria.ru/20241004/putin-1976343354.html
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.10.2024
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:25
2024-10-04T12:25
2024-10-04T12:25
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угледар
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как и от кого Путин узнал об освобождении Угледара и была ли у него личная встреча с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Позднее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, город имеет и для российских военных. Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976146445.html
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
россия
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россия, угледар, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле
Песков: Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба