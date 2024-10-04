Рейтинг@Mail.ru
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/putin-1976343354.html
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.10.2024
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:25
2024-10-04T12:25
россия
угледар
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
андрей белоусов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_84:0:3056:1672_1920x0_80_0_0_b2948316f10eafbbe6e706ba8e9e83b7.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как и от кого Путин узнал об освобождении Угледара и была ли у него личная встреча с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Позднее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, город имеет и для российских военных. Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976146445.html
https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html
россия
угледар
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969476116_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_90b45aafc391249c6617f6fbb1ccae02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, угледар, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле

Песков: Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как и от кого Путин узнал об освобождении Угледара и была ли у него личная встреча с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Боец заряжает миномет - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Помогли две уловки". Как штурмовавшие Угледар бойцы перехитрили ВСУ
Вчера, 08:00
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар.
Позднее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, город имеет и для российских военных.
Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Вчера, 11:52
 
РоссияУгледарДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала