https://ria.ru/20241004/putin-1976343354.html

Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле

Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.10.2024

Путин регулярно получает доклады от Минобороны и Генштаба, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:25

2024-10-04T12:25

2024-10-04T12:25

россия

угледар

донецкая народная республика

владимир путин

дмитрий песков

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно общается с руководителями Минобороны и Генштаба, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Они регулярно и встречаются, и Путин регулярно получает доклады", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как и от кого Путин узнал об освобождении Угледара и была ли у него личная встреча с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Позднее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Угледар имел для ВСУ стратегическое значение, поскольку располагается на господствующей высоте, поэтому украинские войска так упирались и хотели удержать это населенный пункт. Такое же стратегическое значение, по его словам, город имеет и для российских военных. Глава ДНР отметил, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия. Сейчас, сообщил он, в городе остаются порядка 115 мирных жителей.

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976146445.html

https://ria.ru/20241004/ugledar-1976333904.html

россия

угледар

донецкая народная республика

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россия, угледар, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, андрей белоусов, вооруженные силы украины