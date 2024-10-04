https://ria.ru/20241004/putin-1976341020.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 04.10.2024

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:18

2024-10-04T12:18

2024-10-04T12:18

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Сегодня день спокойный, без каких-то крупных публичных мероприятий. В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. Кроме того, добавил он, в течение дня у президента пройдет целый ряд встреч непубличного характера.

https://ria.ru/20240927/putin-1975050704.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков