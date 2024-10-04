https://ria.ru/20241004/putin-1976341020.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 04.10.2024
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:18
2024-10-04T12:18
2024-10-04T12:18
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. Сегодня день спокойный, без каких-то крупных публичных мероприятий. В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. Кроме того, добавил он, в течение дня у президента пройдет целый ряд встреч непубличного характера.
https://ria.ru/20240927/putin-1975050704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Песков: Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. Сегодня день спокойный, без каких-то крупных публичных мероприятий. В середине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
Кроме того, добавил он, в течение дня у президента пройдет целый ряд встреч непубличного характера.