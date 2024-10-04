https://ria.ru/20241004/putin-1976309315.html

Путин оценил подготовку космических войск

Путин оценил подготовку космических войск - РИА Новости, 04.10.2024

Путин оценил подготовку космических войск

Личный состав Космических войск демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:09

2024-10-04T10:09

2024-10-04T10:15

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Личный состав Космических войск демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля."Важно, что сегодня личный состав Космических войск бережет и развивает традиции честного, беззаветного служения Отечеству, заложенные предшественниками, ветеранами, демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России", - подчеркнул Путин.Президент отметил вклад космических войск в наращивание боевой мощи российских Вооруженных сил и укрепление обороноспособности России."Уверен, что вы и впредь будете вносить уникальный вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашей страны", - отметил в поздравлении глава государства.

https://ria.ru/20241002/putin-1976057293.html

https://ria.ru/20241003/kontraktniki-1976271860.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность