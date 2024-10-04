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Путин оценил подготовку космических войск - РИА Новости, 04.10.2024
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10:09 04.10.2024 (обновлено: 10:15 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/putin-1976309315.html
Путин оценил подготовку космических войск
Путин оценил подготовку космических войск - РИА Новости, 04.10.2024
Путин оценил подготовку космических войск
Личный состав Космических войск демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:09
2024-10-04T10:15
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Личный состав Космических войск демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля."Важно, что сегодня личный состав Космических войск бережет и развивает традиции честного, беззаветного служения Отечеству, заложенные предшественниками, ветеранами, демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России", - подчеркнул Путин.Президент отметил вклад космических войск в наращивание боевой мощи российских Вооруженных сил и укрепление обороноспособности России."Уверен, что вы и впредь будете вносить уникальный вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашей страны", - отметил в поздравлении глава государства.
https://ria.ru/20241002/putin-1976057293.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин оценил подготовку космических войск

Путин: личный состав космических войск демонстрирует высокий уровень подготовки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Космических войск ВКС
Военнослужащий Космических войск ВКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащий Космических войск ВКС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Личный состав Космических войск демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.
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"Важно, что сегодня личный состав Космических войск бережет и развивает традиции честного, беззаветного служения Отечеству, заложенные предшественниками, ветеранами, демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России", - подчеркнул Путин.
Президент отметил вклад космических войск в наращивание боевой мощи российских Вооруженных сил и укрепление обороноспособности России.
"Уверен, что вы и впредь будете вносить уникальный вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашей страны", - отметил в поздравлении глава государства.
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