Путин оценил подготовку космических войск
Путин: личный состав космических войск демонстрирует высокий уровень подготовки
Военнослужащий Космических войск ВКС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Личный состав Космических войск демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником, текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.
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"Важно, что сегодня личный состав Космических войск бережет и развивает традиции честного, беззаветного служения Отечеству, заложенные предшественниками, ветеранами, демонстрирует высокий уровень подготовки, надежно стоит на страже стратегических интересов России", - подчеркнул Путин.
Президент отметил вклад космических войск в наращивание боевой мощи российских Вооруженных сил и укрепление обороноспособности России.
"Уверен, что вы и впредь будете вносить уникальный вклад в наращивание боевой мощи Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности и национальной безопасности нашей страны", - отметил в поздравлении глава государства.