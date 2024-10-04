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Россияне рассказали, какой отдых они считают идеальным - РИА Новости, 04.10.2024
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Туризм
 
05:37 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/puteshestviya-1976188477.html
Россияне рассказали, какой отдых они считают идеальным
Россияне рассказали, какой отдых они считают идеальным - РИА Новости, 04.10.2024
Россияне рассказали, какой отдых они считают идеальным
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:37
2024-10-04T05:37
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным, сообщает "Авиасейлс".Специалисты компании провели исследование среди 2064 пользователей и выяснили, что безупречным отпуск чаще всего делает изучение новых мест и расслабление на пляже. Так сказали 53 и 33 процента респондентов соответственно. Другими важными критериями стали невысокая стоимость поездки, хорошая компания и возможность выспаться.Барьерами для идеального путешествия стали финансовые сложности (так сказали 53 пользователей). Также мешают отдыху плотный рабочий график (12 процентов), отсутствие компании (восемь процентов) и нерешенные бытовые вопросы (два процента).Четверти опрошенных ничего не препятствует отправиться в идеальный отпуск. С прошлого года доля таких респондентов выросла на семь процентов.Также выяснилось, что у каждого туриста - свое представление об идеальном отдыхе: кто-то мечтает о горах, кто-то - о море, одни хотят активных поездок, другие — спокойного времяпровождения. Важные для всех составляющие — это активность, новые впечатления, комфорт и безопасность.
https://ria.ru/20241004/puteshestviya-1974308106.html
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туризм, новости - туризм, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России
Россияне рассказали, какой отдых они считают идеальным

"Авиасейлс": идеальный отдых для россиян — это пляж и изучение новых мест

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОсень в Горном Алтае
Осень в Горном Алтае - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой отдых считают идеальным, сообщает "Авиасейлс".
Специалисты компании провели исследование среди 2064 пользователей и выяснили, что безупречным отпуск чаще всего делает изучение новых мест и расслабление на пляже. Так сказали 53 и 33 процента респондентов соответственно. Другими важными критериями стали невысокая стоимость поездки, хорошая компания и возможность выспаться.
Барьерами для идеального путешествия стали финансовые сложности (так сказали 53 пользователей). Также мешают отдыху плотный рабочий график (12 процентов), отсутствие компании (восемь процентов) и нерешенные бытовые вопросы (два процента).
Четверти опрошенных ничего не препятствует отправиться в идеальный отпуск. С прошлого года доля таких респондентов выросла на семь процентов.
Также выяснилось, что у каждого туриста - свое представление об идеальном отдыхе: кто-то мечтает о горах, кто-то - о море, одни хотят активных поездок, другие — спокойного времяпровождения. Важные для всех составляющие — это активность, новые впечатления, комфорт и безопасность.
Трасса М-12 позволяет добраться из Москвы в Казань примерно за десять часов - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Трасса М-12: из Москвы на автомобиле в Нижний Новгород и Казань
07:50
 
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