https://ria.ru/20241004/prokuror-1976440555.html

Прокурор поддержал домашний арест Чекалиной

Прокурор поддержал домашний арест Чекалиной - РИА Новости, 04.10.2024

Прокурор поддержал домашний арест Чекалиной

Прокурор поддержал домашний арест для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:31

2024-10-04T19:31

2024-10-04T19:31

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россия

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валерия чекалина

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Прокурор поддержал домашний арест для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала Троицкого суда Москвы. "Такая мера пресечения соответствует тяжести предъявленного обвинения, наказание за которое предусматривает от 5 до 10 лет колонии, и не нарушает права детей, которые будут проживать вместе с ней", - сказал представитель надзорного ведомства. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что блогеры Артём и Валерия (Лерчек) Чекалины и их партнёр по бизнесу подозреваются в том, что с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).

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происшествия, жилье, россия, москва, валерия чекалина, ирина волк