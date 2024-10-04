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Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года - РИА Новости, 04.10.2024
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года
Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня, правительство РФ утвердило нерабочие дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, сообщает кабмин. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:05
2024-10-04T17:05
2024-10-04T17:18
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня, правительство РФ утвердило нерабочие дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, сообщает кабмин.Премьер РФ Михаил Мишустин в пятницу подписал постановление о праздничных и выходных днях в стране в 2025 году."Нерабочие дни: с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая", - говорится в Telegram-канале правительства РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года
Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня: 1-4 и 8-11 числа