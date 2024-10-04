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Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года

Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года - РИА Новости, 04.10.2024

Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года

Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня, правительство РФ утвердило нерабочие дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, сообщает кабмин. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T17:05

2024-10-04T17:05

2024-10-04T17:18

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня, правительство РФ утвердило нерабочие дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, сообщает кабмин.Премьер РФ Михаил Мишустин в пятницу подписал постановление о праздничных и выходных днях в стране в 2025 году."Нерабочие дни: с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая", - говорится в Telegram-канале правительства РФ.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, михаил мишустин