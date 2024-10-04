Рейтинг@Mail.ru
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года - РИА Новости, 04.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 04.10.2024 (обновлено: 17:18 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/prazdniki-1976415561.html
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года - РИА Новости, 04.10.2024
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года
Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня, правительство РФ утвердило нерабочие дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, сообщает кабмин. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T17:05
2024-10-04T17:18
россия
общество
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35380/22/353802203_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_e0e02096cb2e2707bf315726deacb181.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня, правительство РФ утвердило нерабочие дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, сообщает кабмин.Премьер РФ Михаил Мишустин в пятницу подписал постановление о праздничных и выходных днях в стране в 2025 году."Нерабочие дни: с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая", - говорится в Telegram-канале правительства РФ.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35380/22/353802203_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_0f58d4c180ee43407a08616e0ac5a7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Россияне будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года

Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня: 1-4 и 8-11 числа

© РИА Новости / Наталья ГребенюкОтдых горожан в майские праздники
Отдых горожан в майские праздники - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
Отдых горожан в майские праздники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россияне в мае 2025 года будут отдыхать два раза по четыре дня, правительство РФ утвердило нерабочие дни с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая, сообщает кабмин.
Премьер РФ Михаил Мишустин в пятницу подписал постановление о праздничных и выходных днях в стране в 2025 году.
«
"Нерабочие дни: с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая", - говорится в Telegram-канале правительства РФ.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
Инфографика
 
РоссияОбществоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала