https://ria.ru/20241004/pozhar-1976445581.html
В ДНР потушили крупный пожар на рынке
В ДНР потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 04.10.2024
В ДНР потушили крупный пожар на рынке
Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Енакиево в ДНР, огнем уничтожено 15 торговых павильонов, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:07
2024-10-04T20:07
2024-10-04T20:37
енакиево
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976446658_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_a7710f9012257975ee5486db01a330f0.jpg
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Енакиево в ДНР, огнем уничтожено 15 торговых павильонов, сообщили в региональном управлении МЧС. "В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на рынке. Днем в Енакиево на центральном рынке произошло возгорание. Буквально в считанные минуты огонь охватил сразу несколько торговых павильонов и продолжал распространяться", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что огнем было уничтожено 15 торговых павильонов, еще три получили повреждения. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, в ликвидации участвовали 39 спасателей и 10 единиц спецтехники, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241003/dnr-1976199634.html
енакиево
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976446658_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_e195d535a1bb1f73289b24a5f196f62d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
енакиево, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Енакиево, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР потушили крупный пожар на рынке
Спасатели в ДНР потушили крупный пожар на рынке, огонь уничтожил 15 павильонов