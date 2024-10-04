https://ria.ru/20241004/pozhar-1976445581.html

В ДНР потушили крупный пожар на рынке

В ДНР потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 04.10.2024

В ДНР потушили крупный пожар на рынке

Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Енакиево в ДНР, огнем уничтожено 15 торговых павильонов, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:07

2024-10-04T20:07

2024-10-04T20:37

енакиево

донецкая народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Енакиево в ДНР, огнем уничтожено 15 торговых павильонов, сообщили в региональном управлении МЧС. "В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на рынке. Днем в Енакиево на центральном рынке произошло возгорание. Буквально в считанные минуты огонь охватил сразу несколько торговых павильонов и продолжал распространяться", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что огнем было уничтожено 15 торговых павильонов, еще три получили повреждения. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, в ликвидации участвовали 39 спасателей и 10 единиц спецтехники, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241003/dnr-1976199634.html

енакиево

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

енакиево, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)