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В ДНР потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 04.10.2024
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20:07 04.10.2024 (обновлено: 20:37 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976445581.html
В ДНР потушили крупный пожар на рынке
В ДНР потушили крупный пожар на рынке - РИА Новости, 04.10.2024
В ДНР потушили крупный пожар на рынке
Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Енакиево в ДНР, огнем уничтожено 15 торговых павильонов, сообщили в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:07
2024-10-04T20:37
енакиево
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Енакиево в ДНР, огнем уничтожено 15 торговых павильонов, сообщили в региональном управлении МЧС. "В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на рынке. Днем в Енакиево на центральном рынке произошло возгорание. Буквально в считанные минуты огонь охватил сразу несколько торговых павильонов и продолжал распространяться", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что огнем было уничтожено 15 торговых павильонов, еще три получили повреждения. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, в ликвидации участвовали 39 спасателей и 10 единиц спецтехники, добавили в ведомстве.
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енакиево
донецкая народная республика
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енакиево, донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Енакиево, Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР потушили крупный пожар на рынке

Спасатели в ДНР потушили крупный пожар на рынке, огонь уничтожил 15 павильонов

© Фото : МЧС ДНР/TelegramТушение пожара на рынке в Енакиево, ДНР
Тушение пожара на рынке в Енакиево, ДНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : МЧС ДНР/Telegram
Тушение пожара на рынке в Енакиево, ДНР
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар на рынке в Енакиево в ДНР, огнем уничтожено 15 торговых павильонов, сообщили в региональном управлении МЧС.
«
"В ДНР сотрудники МЧС России ликвидировали крупный пожар на рынке. Днем в Енакиево на центральном рынке произошло возгорание. Буквально в считанные минуты огонь охватил сразу несколько торговых павильонов и продолжал распространяться", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что огнем было уничтожено 15 торговых павильонов, еще три получили повреждения. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, в ликвидации участвовали 39 спасателей и 10 единиц спецтехники, добавили в ведомстве.
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ЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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