https://ria.ru/20241004/pozhar-1976437905.html
Пожар на складе в Воронежской области ликвидировали
Пожар на складе в Воронежской области ликвидировали - РИА Новости, 04.10.2024
Пожар на складе в Воронежской области ликвидировали
Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:10
2024-10-04T19:10
2024-10-04T19:14
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее в пятницу ведомство сообщало, что в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, была угроза перехода огня на соседнее здание. Сотрудники МЧС России отстояли от огня второй склад и газовую станцию."Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Воронежская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар на складе в Воронежской области ликвидировали
МЧС: пожар на складе с пропиленом в Воронежской области ликвидировали