https://ria.ru/20241004/pozhar-1976437905.html

Пожар на складе в Воронежской области ликвидировали

Пожар на складе в Воронежской области ликвидировали - РИА Новости, 04.10.2024

Пожар на складе в Воронежской области ликвидировали

Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:10

2024-10-04T19:10

2024-10-04T19:14

происшествия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее в пятницу ведомство сообщало, что в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, была угроза перехода огня на соседнее здание. Сотрудники МЧС России отстояли от огня второй склад и газовую станцию."Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294799.html

воронежская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия