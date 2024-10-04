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В Нижегородской области сгорели восемь домов - РИА Новости, 04.10.2024
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19:13 04.10.2024 (обновлено: 19:21 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976437759.html
В Нижегородской области сгорели восемь домов
В Нижегородской области сгорели восемь домов - РИА Новости, 04.10.2024
В Нижегородской области сгорели восемь домов
Восемь нежилых домов уничтожены огнем из-за загоревшейся травы в одной из деревень Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает региональное управление... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:13
2024-10-04T19:21
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Восемь нежилых домов уничтожены огнем из-за загоревшейся травы в одной из деревень Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о возгорании травы и нескольких строений в деревне Новомихайловка Лукояновского района поступило в пятницу в 13.20 мск. "На месте работают 19 специалистов МЧС России и 7 единиц техники. Пожар локализовал на площади 48 гектаров. Огнем уничтожены 8 нежилых домов и сухая трава. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории, они установят причину пожара.
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происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области сгорели восемь домов

МЧС: в Нижегородской области из-за загоревшейся травы сгорели 8 нежилых домов

© Фото : МЧС Нижегородской области/TelegramТушение пожара в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области
Тушение пожара в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : МЧС Нижегородской области/Telegram
Тушение пожара в Лукояновском муниципальном округе Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Восемь нежилых домов уничтожены огнем из-за загоревшейся травы в одной из деревень Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о возгорании травы и нескольких строений в деревне Новомихайловка Лукояновского района поступило в пятницу в 13.20 мск.
«
"На месте работают 19 специалистов МЧС России и 7 единиц техники. Пожар локализовал на площади 48 гектаров. Огнем уничтожены 8 нежилых домов и сухая трава. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории, они установят причину пожара.
Ликвидация пожара в Спасском районе Рязанской области. 29 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
При пожаре в Рязанской области сгорели десять домов
29 сентября, 16:28
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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