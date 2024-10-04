https://ria.ru/20241004/pozhar-1976437759.html
В Нижегородской области сгорели восемь домов
В Нижегородской области сгорели восемь домов - РИА Новости, 04.10.2024
В Нижегородской области сгорели восемь домов
Восемь нежилых домов уничтожены огнем из-за загоревшейся травы в одной из деревень Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает региональное управление... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:13
2024-10-04T19:13
2024-10-04T19:21
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Восемь нежилых домов уничтожены огнем из-за загоревшейся травы в одной из деревень Нижегородской области, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о возгорании травы и нескольких строений в деревне Новомихайловка Лукояновского района поступило в пятницу в 13.20 мск. "На месте работают 19 специалистов МЧС России и 7 единиц техники. Пожар локализовал на площади 48 гектаров. Огнем уничтожены 8 нежилых домов и сухая трава. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории, они установят причину пожара.
https://ria.ru/20240929/pozhar-1975356820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области сгорели восемь домов
МЧС: в Нижегородской области из-за загоревшейся травы сгорели 8 нежилых домов