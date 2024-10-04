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Пожар на складе в Воронежской области локализовали - РИА Новости, 04.10.2024
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15:29 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976392105.html
Пожар на складе в Воронежской области локализовали
Пожар на складе в Воронежской области локализовали - РИА Новости, 04.10.2024
Пожар на складе в Воронежской области локализовали
Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:29
2024-10-04T15:29
происшествия
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ране ведомство сообщало, что в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, была угроза перехода огня на соседний склад. "В Воронежской области локализовали пожар. Сотрудники МЧС России отстояли от огня второй склад и газовую станцию", - сообщило МЧС РФ. Тушение продолжают порядка 90 специалистов и 28 единиц техники, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976295324.html
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Воронежской области локализовали

Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализовали

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ране ведомство сообщало, что в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, была угроза перехода огня на соседний склад.
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Воронежской области локализовали пожар. Сотрудники МЧС России отстояли от огня второй склад и газовую станцию", - сообщило МЧС РФ.
Тушение продолжают порядка 90 специалистов и 28 единиц техники, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияВоронежская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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