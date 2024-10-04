https://ria.ru/20241004/pozhar-1976392105.html

Пожар на складе в Воронежской области локализовали

Пожар на складе в Воронежской области локализовали - РИА Новости, 04.10.2024

Пожар на складе в Воронежской области локализовали

Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:29

2024-10-04T15:29

2024-10-04T15:29

происшествия

воронежская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ране ведомство сообщало, что в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, была угроза перехода огня на соседний склад. "В Воронежской области локализовали пожар. Сотрудники МЧС России отстояли от огня второй склад и газовую станцию", - сообщило МЧС РФ. Тушение продолжают порядка 90 специалистов и 28 единиц техники, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241004/pozhar-1976295324.html

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воронежская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)