https://ria.ru/20241004/pozhar-1976366526.html

В воронежском селе Бабяково загорелся склад

В воронежском селе Бабяково загорелся склад - РИА Новости, 04.10.2024

В воронежском селе Бабяково загорелся склад

В Воронежской области в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседний склад, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:46

2024-10-04T13:46

2024-10-04T14:33

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

воронежская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Воронежской области в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседний склад, сообщили в Telegram-канале МЧС России."В селе Бабяково горит склад с пропиленом на 2 000 квадратах. Существует угроза перехода огня на соседний склад", - говорится в сообщении.На месте работают 54 специалиста и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241004/pozhar-1976295324.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область