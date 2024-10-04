https://ria.ru/20241004/pozhar-1976366526.html
В воронежском селе Бабяково загорелся склад
В воронежском селе Бабяково загорелся склад - РИА Новости, 04.10.2024
В воронежском селе Бабяково загорелся склад
В Воронежской области в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседний склад, сообщили в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:46
2024-10-04T13:46
2024-10-04T14:33
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Воронежской области в селе Бабяково горит склад с пропиленом площадью 2 тысячи квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседний склад, сообщили в Telegram-канале МЧС России."В селе Бабяково горит склад с пропиленом на 2 000 квадратах. Существует угроза перехода огня на соседний склад", - говорится в сообщении.На месте работают 54 специалиста и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976295324.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область
В воронежском селе Бабяково загорелся склад
В воронежском селе Бабяково горит склад на двух тысячах квадратов