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В МЧС назвали возможную причину возгорания на нефтебазе в Пермском крае - РИА Новости, 04.10.2024
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08:18 04.10.2024 (обновлено: 10:45 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976296007.html
В МЧС назвали возможную причину возгорания на нефтебазе в Пермском крае
В МЧС назвали возможную причину возгорания на нефтебазе в Пермском крае - РИА Новости, 04.10.2024
В МЧС назвали возможную причину возгорания на нефтебазе в Пермском крае
Рассматриваются две версии причины возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:18
2024-10-04T10:45
происшествия
россия
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рассматриваются две версии причины возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы электрооборудования, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.Ранее пресс-служба ведомства проинформировала о локализации пожара, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров."Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой. Загрязнения воздуха не обнаружено.
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294799.html
россия
пермский край
пермь
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происшествия, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь
Происшествия, Россия, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Пермь
В МЧС назвали возможную причину возгорания на нефтебазе в Пермском крае

МЧС: неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Пермском крае

© РИА Новости/МЧС РФ | Перейти в медиабанкВозгорание нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью
Возгорание нефтепродуктов на территории ООО Нефтемаслоресурс в промышленной зоне Осенцы под Пермью - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости/МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Возгорание нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рассматриваются две версии причины возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы электрооборудования, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Ранее пресс-служба ведомства проинформировала о локализации пожара, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров.
"Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.
Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой. Загрязнения воздуха не обнаружено.
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ПроисшествияРоссияПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Пермь
 
 
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