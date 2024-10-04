https://ria.ru/20241004/pozhar-1976296007.html

В МЧС назвали возможную причину возгорания на нефтебазе в Пермском крае

В МЧС назвали возможную причину возгорания на нефтебазе в Пермском крае - РИА Новости, 04.10.2024

В МЧС назвали возможную причину возгорания на нефтебазе в Пермском крае

Рассматриваются две версии причины возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:18

2024-10-04T08:18

2024-10-04T10:45

происшествия

россия

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пермь

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Рассматриваются две версии причины возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы электрооборудования, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.Ранее пресс-служба ведомства проинформировала о локализации пожара, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров."Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем; аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой. Загрязнения воздуха не обнаружено.

https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294799.html

россия

пермский край

пермь

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происшествия, россия, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь