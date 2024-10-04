https://ria.ru/20241004/pozhar-1976295324.html
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае ликвидировали
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае ликвидировали - РИА Новости, 04.10.2024
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае ликвидировали
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае ликвидирован, устанавливается причина возгорания, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:09
2024-10-04T08:09
2024-10-04T08:33
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пермский край
пермь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае ликвидирован, устанавливается причина возгорания, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.Ранее пресс-служба ведомства проинформировала о локализации пожара на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров."Пожар в Пермском крае ликвидирован на 10 000 "квадратов". Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания", - говорится в сообщении.Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой. Загрязнения воздуха не обнаружено.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пермский край, пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пермский край, Пермь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае ликвидировали
МЧС: пожар на базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае ликвидировали