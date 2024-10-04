https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294799.html

Возгорание на резервуаре воронежской нефтебазы потушили

Возгорание на резервуаре воронежской нефтебазы потушили - РИА Новости, 04.10.2024

Возгорание на резервуаре воронежской нефтебазы потушили

Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано, ущерба нефтебазе не нанесено, сообщил в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T08:02

2024-10-04T08:02

2024-10-04T08:11

происшествия

воронежская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано, ущерба нефтебазе не нанесено, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.Ночью в пятницу в Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из них упал на территорию нефтебазы, загорелась пустая цистерна, предварительно, пострадавших нет."Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено. Оперативные службы продолжают обходы территории для уточнения последствий. На данный момент повреждений нигде не зафиксировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294029.html

воронежская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область