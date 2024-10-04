https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294799.html
Возгорание на резервуаре воронежской нефтебазы потушили
Возгорание на резервуаре воронежской нефтебазы потушили - РИА Новости, 04.10.2024
Возгорание на резервуаре воронежской нефтебазы потушили
Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано, ущерба нефтебазе не нанесено, сообщил в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:02
2024-10-04T08:02
2024-10-04T08:11
происшествия
воронежская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы в Воронежской области, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано, ущерба нефтебазе не нанесено, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.Ночью в пятницу в Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из них упал на территорию нефтебазы, загорелась пустая цистерна, предварительно, пострадавших нет."Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено. Оперативные службы продолжают обходы территории для уточнения последствий. На данный момент повреждений нигде не зафиксировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294029.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
Возгорание на резервуаре воронежской нефтебазы потушили
Возгорание на пустом резервуаре воронежской нефтебазы потушили