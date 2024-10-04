https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294029.html

Загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявлено

Загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявлено - РИА Новости, 04.10.2024

Загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявлено

Превышения ПДК загрязняющих веществ после пожара на 10 "квадратах" на нефтебазе в Перми не выявлено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:49

2024-10-04T07:49

2024-10-04T10:48

пермь

пермский край

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Превышения ПДК загрязняющих веществ после пожара на 10 "квадратах" на нефтебазе в Перми не выявлено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее пресс-служба МЧС России проинформировала о локализации пожара на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой. "В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что исследование качества воздуха продолжится после ликвидации пожара.

https://ria.ru/20241004/tsisterna-1976286526.html

https://ria.ru/20241003/pozhar-1976217978.html

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пермь, пермский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия