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Загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявлено - РИА Новости, 04.10.2024
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07:49 04.10.2024 (обновлено: 10:48 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976294029.html
Загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявлено
Загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявлено - РИА Новости, 04.10.2024
Загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявлено
Превышения ПДК загрязняющих веществ после пожара на 10 "квадратах" на нефтебазе в Перми не выявлено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:49
2024-10-04T10:48
пермь
пермский край
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Превышения ПДК загрязняющих веществ после пожара на 10 "квадратах" на нефтебазе в Перми не выявлено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ранее пресс-служба МЧС России проинформировала о локализации пожара на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой. "В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", - говорится в сообщении. Уточняется, что исследование качества воздуха продолжится после ликвидации пожара.
https://ria.ru/20241004/tsisterna-1976286526.html
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пермь, пермский край, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Пермь, Пермский край, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе под Пермью не выявлено

Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после пожара на нефтебазе в Перми

© РИА Новости/МЧС РФ | Перейти в медиабанкВозгорание нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью
Возгорание нефтепродуктов на территории ООО Нефтемаслоресурс в промышленной зоне Осенцы под Пермью - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости/МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Возгорание нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью
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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Превышения ПДК загрязняющих веществ после пожара на 10 "квадратах" на нефтебазе в Перми не выявлено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Ранее пресс-служба МЧС России проинформировала о локализации пожара на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае, площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров.
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Краевое управление Роспотребнадзора сообщило, что специалисты ведомства отреагировали на данные о возгорании нефтепродуктов на территории ООО "Нефтемаслоресурс" в промышленной зоне Осенцы под Пермью. Они провели мониторинг качества атмосферного воздуха на границе с ближайшей жилой застройкой.
"В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исследование качества воздуха продолжится после ликвидации пожара.
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ПермьПермский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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