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В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов

В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов - РИА Новости, 04.10.2024

В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов

В Пермском крае горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тысячах квадратных метров, пожар локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T05:42

2024-10-04T05:42

2024-10-04T08:08

пермский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Пермском крае горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тысячах квадратных метров, пожар локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае. В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Огонь охватил емкости с топливом. ‍Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники, пострадавших нет.

пермский край

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2024

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пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия