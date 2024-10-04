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В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов - РИА Новости, 04.10.2024
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05:42 04.10.2024 (обновлено: 08:08 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/pozhar-1976289939.html
В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов
В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов - РИА Новости, 04.10.2024
В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов
В Пермском крае горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тысячах квадратных метров, пожар локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:42
2024-10-04T08:08
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Пермском крае горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тысячах квадратных метров, пожар локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае. В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Огонь охватил емкости с топливом. ‍Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники, пострадавших нет.
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пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Пермском крае загорелась частная база по хранению нефтепродуктов

В Пермском крае загорелась база с нефтепродуктами на десяти тысячах квадратах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В Пермском крае горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 тысячах квадратных метров, пожар локализован, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"Огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар в Пермском крае. В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратах. Огонь охватил емкости с топливом. ‍Сотрудники МЧС России не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают более 60 специалистов и 19 единиц техники, пострадавших нет.
 
Пермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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