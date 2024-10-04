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В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал - РИА Новости, 04.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/postradavshie-1976294196.html
В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал
В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал - РИА Новости, 04.10.2024
В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал
Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:53
2024-10-04T07:53
специальная военная операция на украине
ростовская область
азовское море
василий голубев
воронежская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью. "Сегодня утром в районе села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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ростовская область
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ростовская область, азовское море, василий голубев, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Азовское море, Василий Голубев, Воронежская область
В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал

Губернатор Голубев: пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
При атаке БПЛА на воронежскую нефтебазу загорелась пустая цистерна
03:42
"Сегодня утром в районе села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьАзовское мореВасилий ГолубевВоронежская область
 
 
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