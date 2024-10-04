https://ria.ru/20241004/postradavshie-1976294196.html
В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал
В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал - РИА Новости, 04.10.2024
В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал
Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T07:53
2024-10-04T07:53
2024-10-04T07:53
специальная военная операция на украине
ростовская область
азовское море
василий голубев
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью. "Сегодня утром в районе села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241004/tsisterna-1976286526.html
ростовская область
азовское море
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, азовское море, василий голубев, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Азовское море, Василий Голубев, Воронежская область
В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал
Губернатор Голубев: пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет