https://ria.ru/20241004/postradavshie-1976294196.html

В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал

В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал - РИА Новости, 04.10.2024

В результате атаки БПЛА в Ростовской области никто не пострадал

Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T07:53

2024-10-04T07:53

2024-10-04T07:53

специальная военная операция на украине

ростовская область

азовское море

василий голубев

воронежская область

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Ростовской области нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, Азовским морем и Ростовской областью. "Сегодня утром в районе села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241004/tsisterna-1976286526.html

ростовская область

азовское море

воронежская область

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ростовская область, азовское море, василий голубев, воронежская область