https://ria.ru/20241004/poshliny-1976347071.html

Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая

Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая - РИА Новости, 04.10.2024

Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая

Страны ЕС одобрили предложенные ранее Еврокомиссией пошлины на электроавтомобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:41

2024-10-04T12:41

2024-10-04T12:41

китай

брюссель

пекин

евросоюз

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

авто

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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Страны ЕС одобрили предложенные ранее Еврокомиссией пошлины на электроавтомобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, говорится в распространенном заявлении ЕК. "Сегодня предложение Европейской комиссии о введении окончательных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая получило необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для введения тарифов", - указывается в документе. Там отмечается, что "параллельно ЕС и Китай продолжают интенсивно работать над поиском альтернативного решения, которое должно быть полностью совместимым с ВТО". В ЕК добавили, что окончательное решение по этой ситуации должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября этого года. Еврокомиссия в июле сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. Китай после решения Брюсселя ввести пошлины на импорт китайских электромобилей инициировал в августе в ВТО процедуру урегулирования споров. Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, КНР сможет потребовать, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение специальной судебной коллегии.

https://ria.ru/20240809/kitaj-1965169927.html

https://ria.ru/20240928/kitay-1975198826.html

китай

брюссель

пекин

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, брюссель, пекин, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), авто