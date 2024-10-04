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Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая - РИА Новости, 04.10.2024
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12:41 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/poshliny-1976347071.html
Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая
Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая - РИА Новости, 04.10.2024
Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая
Страны ЕС одобрили предложенные ранее Еврокомиссией пошлины на электроавтомобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:41
2024-10-04T12:41
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брюссель
пекин
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Страны ЕС одобрили предложенные ранее Еврокомиссией пошлины на электроавтомобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, говорится в распространенном заявлении ЕК. "Сегодня предложение Европейской комиссии о введении окончательных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая получило необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для введения тарифов", - указывается в документе. Там отмечается, что "параллельно ЕС и Китай продолжают интенсивно работать над поиском альтернативного решения, которое должно быть полностью совместимым с ВТО". В ЕК добавили, что окончательное решение по этой ситуации должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября этого года. Еврокомиссия в июле сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему. В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. Китай после решения Брюсселя ввести пошлины на импорт китайских электромобилей инициировал в августе в ВТО процедуру урегулирования споров. Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, КНР сможет потребовать, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение специальной судебной коллегии.
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китай, брюссель, пекин, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), авто
Китай, Брюссель, Пекин, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Авто
Страны ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая

В ЕС одобрили пошлины на электромобили из Китая, но ищут другое решение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Страны ЕС одобрили предложенные ранее Еврокомиссией пошлины на электроавтомобили из КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации, говорится в распространенном заявлении ЕК.
"Сегодня предложение Европейской комиссии о введении окончательных пошлин на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая получило необходимую поддержку со стороны государств-членов ЕС для введения тарифов", - указывается в документе.
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Там отмечается, что "параллельно ЕС и Китай продолжают интенсивно работать над поиском альтернативного решения, которое должно быть полностью совместимым с ВТО".
В ЕК добавили, что окончательное решение по этой ситуации должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября этого года.
Еврокомиссия в июле сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Предварительные пошлины означали предоставление поставщиками банковских гарантий, но не фактическую уплату пошлин. Фактическое взимание пошлин начнется в случае принятия Евросоюзом окончательного решения о введении импортных пошлин, что может произойти в ноябре. До этого времени, как заявили в Брюсселе, все еще сохраняется возможность договориться с Пекином и урегулировать эту проблему.
В ЕК пояснили, что в зависимости от производителя пошлины составят до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%.
Китай после решения Брюсселя ввести пошлины на импорт китайских электромобилей инициировал в августе в ВТО процедуру урегулирования споров. Согласно правилам организации, если консультации не приведут к разрешению спора в течение 60 дней, КНР сможет потребовать, чтобы этот вопрос был передан на рассмотрение специальной судебной коллегии.
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КитайБрюссельПекинЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Авто
 
 
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