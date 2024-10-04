https://ria.ru/20241004/poselenie-1976316630.html

Ученый рассказал, когда на Луне начнут строить поселения

Ученый рассказал, когда на Луне начнут строить поселения - РИА Новости, 04.10.2024

Ученый рассказал, когда на Луне начнут строить поселения

Современные технологии позволяют строить поселения на Луне, эта работа начнется в следующем веке, рассказал в интервью РИА Новости ученый, ветеран ЦНИИмаш... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:39

2024-10-04T10:39

2024-10-04T10:48

наука

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ссср

георгий успенский

цниимаш

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Современные технологии позволяют строить поселения на Луне, эта работа начнется в следующем веке, рассказал в интервью РИА Новости ученый, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский, принимавший участие в запуске первого искусственного спутника Земли. "Современные космические технологии позволяют начать строительство поселений на Луне. Темп работ определяется экономикой космических стран. Поселения начнут строить ориентировочно в сороковых годах 21 века. Завершат строительство и начнут штатную работу на Луне примерно в конце этого столетия", — сказал он. СССР 4 октября 1957 года запустил на орбиту первый искусственный спутник, получивший название "Простейший спутник-1" (ПС-1). С этого момента в истории человечества началась космическая эра. Как рассказал Успенский, он тогда работал старшим инженером в лаборатории, где занимались разработкой баллистики полета спутника в НИИ-4 Минобороны. В его задачи входило определение периода обращения и наклонения орбиты спутника. По словам ученого, в тот день никто из его коллег не ушел домой, все остались и продолжили работу. "Ждали новых "засечек" и информации от станций ПРО", – отметил Успенский. Ученый добавил, что тогда его коллектив трудились круглосуточно, иногда сотрудники даже спали прямо на рабочих столах.

https://ria.ru/20240728/luna-1962454706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, луна, земля, ссср, георгий успенский, цниимаш