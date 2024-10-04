https://ria.ru/20241004/poperechnyy-1976305212.html

Суд отклонил иск Поперечного* об исключении из реестра иноагентов

Суд отклонил иск Поперечного* об исключении из реестра иноагентов - РИА Новости, 04.10.2024

Суд отклонил иск Поперечного* об исключении из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказал признанному иноагентом комику и видеоблогеру Даниле Поперечному* в удовлетворении иска к Минюсту РФ, в котором тот требовал... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T09:48

2024-10-04T09:48

2024-10-04T09:50

иноагент

россия

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказал признанному иноагентом комику и видеоблогеру Даниле Поперечному* в удовлетворении иска к Минюсту РФ, в котором тот требовал исключить его из реестра, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении административного иска Поперечного Данилы Алексеевича* к Министерству юстиции Российской Федерации… отказать", - огласила решение судья.В июне Министерство юстиции России включило Поперечного* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, комик был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также создавал сообщения и материалы иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях.Поперечный* проживает за пределами РФ.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240918/morgenshtern-1973318290.html

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иноагент, россия, москва