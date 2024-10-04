В Польше призвали вернуть всеобщую воинскую обязанность
Генштаб Польши заявил о необходимости возвращения всеобщей воинской обязанности
© Официальный сайт Президента Республики ПольшаНачальник генерального штаба генерал Веслав Кукула и оперативный командующий видами Вооруженных сил генерал Мачей Клиш
Начальник генерального штаба генерал Веслав Кукула и оперативный командующий видами Вооруженных сил генерал Мачей Клиш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 окт - РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил о необходимости возвращения в стране всеобщей воинской обязанности.
"Все указывает на то, что мы являемся тем поколением, которое будет стоять с оружием в руках, чтобы защитить наше государство. И ни я, ни кто-то из вас не собирается проиграть эту войну. Мы выиграем ее, вернемся и продолжим строить Польшу, но что-то должно произойти. Мы должны создать вооруженные силы, подготовленные для такого рода действий", - заявил Кукула, которого цитирует радиостанция Radio Zet, выступая в Академии сухопутных войск в Варшаве.
При этом он указал на демографические проблемы, которые влияют на комплектование армии.
"Темп набора на службу не сохранится. Потенциал противника настолько велик, что нам нужно определенно построить большую армию, а это значит, что нам также необходимо внедрить модель всеобщей службы. И профессиональные солдаты, и солдаты резерва, и солдаты территориальной обороны будут одним конгломератом", - добавил начальник генштаба.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Войско польское стало третьей армией НАТО по показателю численности, достигнув показателя 205 тысяч солдат.
Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится до 300 тысяч человек.