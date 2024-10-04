https://ria.ru/20241004/polsha-1976362260.html

Министр национальной обороны заявил о рекордных военных расходах Польши

Министр национальной обороны заявил о рекордных военных расходах Польши - РИА Новости, 04.10.2024

Министр национальной обороны заявил о рекордных военных расходах Польши

Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:24

2024-10-04T13:24

2024-10-04T13:24

в мире

польша

сша

южная корея

анджей дуда

нато

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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 миллиарда злотых (около 35,3 миллиарда долларов). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 миллиарда злотых около 41,8 миллиарда долларов)", - сказал Косиняк-Камыш. "Это 4,2% ВВП. Это номер первый среди стран НАТО", - добавил он. По словам министра, в 2025 году военные расходы Польши продолжат расти. "В 2025 году это будет 186,6 миллиарда злотых (около 48 миллиардов долларов)", - сказал он. Глава минобороны напомнил, что в будущем году Польша будет тратить на оборону 4,7% своего ВВП. "Столько будет записано в бюджете", - сказал он. Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в 2 раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.

https://ria.ru/20241004/polsha-1976332447.html

https://ria.ru/20241004/mobilizovannye-1976291529.html

польша

сша

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, сша, южная корея, анджей дуда, нато