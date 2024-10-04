https://ria.ru/20241004/polsha-1976362260.html
Министр национальной обороны заявил о рекордных военных расходах Польши
Министр национальной обороны заявил о рекордных военных расходах Польши - РИА Новости, 04.10.2024
Министр национальной обороны заявил о рекордных военных расходах Польши
Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:24
2024-10-04T13:24
2024-10-04T13:24
в мире
польша
сша
южная корея
анджей дуда
нато
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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. "Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 миллиарда злотых (около 35,3 миллиарда долларов). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 миллиарда злотых около 41,8 миллиарда долларов)", - сказал Косиняк-Камыш. "Это 4,2% ВВП. Это номер первый среди стран НАТО", - добавил он. По словам министра, в 2025 году военные расходы Польши продолжат расти. "В 2025 году это будет 186,6 миллиарда злотых (около 48 миллиардов долларов)", - сказал он. Глава минобороны напомнил, что в будущем году Польша будет тратить на оборону 4,7% своего ВВП. "Столько будет записано в бюджете", - сказал он. Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в 2 раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
https://ria.ru/20241004/polsha-1976332447.html
https://ria.ru/20241004/mobilizovannye-1976291529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, сша, южная корея, анджей дуда, нато
В мире, Польша, США, Южная Корея, Анджей Дуда, НАТО
Министр национальной обороны заявил о рекордных военных расходах Польши
Министр нацобороны Польши: военные расходы страны ежегодно бьют рекорды
ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Военные расходы Польши бьют рекорды каждый год, сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Рекордные затраты на вооружение. В 2023 году они составили 137,1 миллиарда злотых (около 35,3 миллиарда долларов). В текущем году наши расходы на оборону составят уже 158,8 миллиарда злотых около 41,8 миллиарда долларов)", - сказал Косиняк-Камыш.
"Это 4,2% ВВП. Это номер первый среди стран НАТО
", - добавил он.
По словам министра, в 2025 году военные расходы Польши продолжат расти. "В 2025 году это будет 186,6 миллиарда злотых (около 48 миллиардов долларов)", - сказал он.
Глава минобороны напомнил, что в будущем году Польша будет тратить на оборону 4,7% своего ВВП. "Столько будет записано в бюджете", - сказал он.
Ранее президент Польши Анджей Дуда
подписал новый закон "Об обороне отечества", согласно которому численность польской армии, включая войска территориальной обороны, увеличится почти в 2 раза - до 300 тысяч солдат. В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США
и Южной Кореи
. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.