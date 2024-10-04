https://ria.ru/20241004/polsha-1976332447.html

Экс-посол Польши: Киев боится падения мифа об ОУН-УПА*

Экс-посол Польши: Киев боится падения мифа об ОУН-УПА* - РИА Новости, 04.10.2024

Экс-посол Польши: Киев боится падения мифа об ОУН-УПА*

Украина боится разрешать Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни, так как опасается падения мифа об так называемой "освободительной" роли... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:49

2024-10-04T11:49

2024-10-04T11:54

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украинская повстанческая армия

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ВАРШАВА, 4 окт – РИА Новости. Украина боится разрешать Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни, так как опасается падения мифа об так называемой "освободительной" роли националистов из "Украинской повстанческой армии" (УПА)* и территориального ревизионизма с польской стороны, заявил бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий в эфире радио RMF24. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Он напомнил, что украинская сторона не спешит разрешать Польше эксгумировать останки жертв Волынской резни, и "польские заявки уже 20 лет лежат без какого-либо развития". "Недостаёт доверия. Нам не удалось, или украинская сторона не понимает (реальных намерений Польши – ред.). Кто-то боится, что если Украина уступит, то её западные территории покроются кладбищами жертв УПА* и этот миф об УПА*, как освободителях, боровшихся с советами и немцами, падёт. Кто-то вообще боится территориального ревизионизма", - сказал Чихоцкий. Как пояснил дипломат, Украина чувствует себя "неуверенно рядом с таким большим соседом, как Польша."Такие мифы и стереотипы нарастают на Украине", - заключил он.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии" (УПА, запрещенная в РФ организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html

https://ria.ru/20240830/polsha-1969439596.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969586470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, украинская повстанческая армия