https://ria.ru/20241004/poliklinika-1976327676.html

Поликлинику модернизируют в поселке Сургутского района Югры

Поликлинику модернизируют в поселке Сургутского района Югры - РИА Новости, 04.10.2024

Поликлинику модернизируют в поселке Сургутского района Югры

Капитальный ремонт поликлиники начался в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, стоимость работ составит почти 30 миллионов... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:33

2024-10-04T11:33

2024-10-04T11:33

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

солнечный

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт – РИА Новости. Капитальный ремонт поликлиники начался в поселке Солнечный Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, стоимость работ составит почти 30 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Идет первый этап капитального ремонта здания. Полностью обновлены кровля и фасад объекта. Сейчас подрядчик занят ремонтом входной группы и оборудованием подъемника на второй этаж. После приступит ко второму этапу капремонта, который пройдет уже внутри здания. Стоимость всех работ составляет порядка 30 миллионов рублей, их заказчиком выступает управление капитального строительства Югры", - написал Трубецкой в Telegram-канале. По его словам, поликлиника в Солнечном относится к Сургутской районной поликлинике и обслуживает примерно 13 тысяч жителей поселения, в ней ведут прием как терапевты и педиатры, так и узкие специалисты. За последние годы департамент здравоохранения Югры модернизировал в Сургутском районе несколько социальных объектов. Так, в Барсово после капремонта открылась поликлиника, в Локосово и Русскинской – фельдшерско-акушерские пункты. Сейчас, кроме Солнечного, по словам Трубецкого, ремонт идет в больницах Лянтора и Федоровского.

https://ria.ru/20240928/yugra-1975213540.html

сургутский район

солнечный

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сургутский район, солнечный, ханты-мансийский автономный округ