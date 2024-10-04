https://ria.ru/20241004/poezd-1976448242.html

В Литве задержали поезд Москва — Калининград из-за провокационных надписей

В Литве задержали поезд Москва — Калининград из-за провокационных надписей - РИА Новости, 04.10.2024

В Литве задержали поезд Москва — Калининград из-за провокационных надписей

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) обратилась в правоохранительные органы из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва -... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:35

2024-10-04T20:35

2024-10-04T20:35

литва

москва

калининград

федеральная пассажирская компания

ржд

авто

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) обратилась в правоохранительные органы из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва - Калининград, который задержался в Литве из-за требований сотрудников охраны госграницы удалить буквы, сообщили РИА Новости в компании. В среду, 2 октября, пассажирский поезд ФПК сообщением Москва - Калининград был задержан на станции Кяна в Литве: на двух вагонах поезда сотрудники охраны государственной границы Литвы обнаружили надписи, которые потребовали удалить. В ряде СМИ в этот же день появилась информация об этом инциденте. "По итогам служебного расследования, проведенного в Федеральной пассажиркой компании, стало известно, что данные надписи были нанесены неизвестным гражданином во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады сделали все возможное, чтобы сократить время задержки поезда. Информация по происшествию направлена в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией", - сообщили в ФПК.

https://ria.ru/20240812/posolstvo-1965655598.html

литва

москва

калининград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

литва, москва, калининград, федеральная пассажирская компания, ржд, авто