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В Литве задержали поезд Москва — Калининград из-за провокационных надписей - РИА Новости, 04.10.2024
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20:35 04.10.2024
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В Литве задержали поезд Москва — Калининград из-за провокационных надписей
В Литве задержали поезд Москва — Калининград из-за провокационных надписей - РИА Новости, 04.10.2024
В Литве задержали поезд Москва — Калининград из-за провокационных надписей
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) обратилась в правоохранительные органы из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва -... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:35
2024-10-04T20:35
литва
москва
калининград
федеральная пассажирская компания
ржд
авто
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) обратилась в правоохранительные органы из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва - Калининград, который задержался в Литве из-за требований сотрудников охраны госграницы удалить буквы, сообщили РИА Новости в компании. В среду, 2 октября, пассажирский поезд ФПК сообщением Москва - Калининград был задержан на станции Кяна в Литве: на двух вагонах поезда сотрудники охраны государственной границы Литвы обнаружили надписи, которые потребовали удалить. В ряде СМИ в этот же день появилась информация об этом инциденте. "По итогам служебного расследования, проведенного в Федеральной пассажиркой компании, стало известно, что данные надписи были нанесены неизвестным гражданином во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады сделали все возможное, чтобы сократить время задержки поезда. Информация по происшествию направлена в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией", - сообщили в ФПК.
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литва, москва, калининград, федеральная пассажирская компания, ржд, авто
Литва, Москва, Калининград, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Авто
В Литве задержали поезд Москва — Калининград из-за провокационных надписей

ФПК обратилась в полицию из-за надписей на вагонах задержанного в Литве поезда

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Поезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
Поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) обратилась в правоохранительные органы из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва - Калининград, который задержался в Литве из-за требований сотрудников охраны госграницы удалить буквы, сообщили РИА Новости в компании.
В среду, 2 октября, пассажирский поезд ФПК сообщением Москва - Калининград был задержан на станции Кяна в Литве: на двух вагонах поезда сотрудники охраны государственной границы Литвы обнаружили надписи, которые потребовали удалить. В ряде СМИ в этот же день появилась информация об этом инциденте.
«
"По итогам служебного расследования, проведенного в Федеральной пассажиркой компании, стало известно, что данные надписи были нанесены неизвестным гражданином во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады сделали все возможное, чтобы сократить время задержки поезда. Информация по происшествию направлена в правоохранительные органы для принятия мер реагирования в соответствии с их компетенцией", - сообщили в ФПК.
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ЛитваМоскваКалининградФедеральная пассажирская компанияРЖДАвто
 
 
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